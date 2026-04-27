Магнитные бури 27 апреля: ждать ли шторма в начале недели

На днях на Солнце произошло сразу две мощные вспышки, однако на данный момент они не оказали существенного влияния на нашу планету. Ожидается, что и сегодня магнитной бури не будет. Об этом свидетельствую тданные meteoagent.
Как сообщает, Кр-индекс не поднимется выше 4, а магнитная буря начинается с показателя 5.
На Солнце произошло сразу две самые сильные вспышки за последние 78 дней
Солнце резко активизировалось, выдав две мощные вспышки класса X2.5 с промежутком около семи часов. Эти процессы на время ухудшили радиосвязь на освещённой стороне Земли.
Обе вспышки возникли в зоне солнечных пятен у западного края звезды: первая достигла максимума 23 апреля, вторая – уже 24-го. Как отметил физик Райан Френч, это самые сильные события примерно за последние два с половиной месяца.
Излучение уже привело к перебоям радиосигнала – сначала в районах Тихого океана и Австралии, затем в Восточной Азии. Ранее фиксировалась серия менее мощных вспышек, а также редкое явление "симпатической вспышки", когда активность в одной области провоцирует почти синхронный выброс в другой.
Предположительно, вспышки сопровождались корональными выбросами массы. Однако из-за их расположения прямое воздействие на Землю маловероятно. В то же время специалисты допускают касательный эффект, который может вызвать геомагнитные возмущения и усиление полярных сияний.