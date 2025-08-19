В течение 20 августа магнитная буря должна постепенно прекратиться.

19 августа на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1.

По данным NOAA и SpaceWeatherLive, в первой половине дня Kp-индекс поднимется до 5. Это указывает на возмущённое состояние магнитного поля.

По прогнозу, уже в течение 20 августа геомагнитная активность снизится до уровня 3-4.

Как сообщается, причиной бури станет быстрый поток солнечного ветра, который достиг Земли минувшей ночью.

Магнитная буря уровня G1 - чем опасна и как защититься

Подобные колебания не несут серьёзной угрозы, однако могут вызвать кратковременные сбои в работе GPS и радиосвязи, а также повлиять на энергосистемы в высоких широтах.

Для метеочувствительных людей возможны лёгкая усталость, сонливость или головная боль. В то же время жители северных регионов получат шанс увидеть сияние на ночном небе.

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на организм, рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе, гулять пешком, пить достаточно воды и ограничить потребление алкоголя. Также лучше отдать предпочтение легкой нежирной пище, которая легко усваивается.

