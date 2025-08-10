На нашей планете продолжится магнитная буря, которая началась еще 8 числа из-за вспышки на Солнце.

Магнитная буря, которая началась 8 августа, не спешит утихать. По данным сервиса geomag, 10 августа геомагнитное поле Земли останется возбужденным. Прогнозируется слабая буря уровня G1, а индекс геомагнитной активности Kp может достигать 5.

Причиной возмущений стала вспышка на Солнце и последующий выброс корональной массы, которые произошли еще 5 августа.

По информации SpaceWeatherLive, в течение суток 10 августа возможны колебания геомагнитного фона, особенно в высоких широтах. Это может сказаться на самочувствии метеочувствительных людей — возможны головные боли, утомляемость, скачки давления.

Также возможны незначительные помехи в работе спутниковой связи и GPS.

Специалисты советуют в дни геомагнитной активности следить за режимом дня, пить больше воды, ограничить стресс и отказаться от перегрузок.

Как защититься от магнитных бурь - советы

Считается, что прогулки на свежем воздухе могут облегчить состояние человека. Также рекомендуется пить больше чистой воды, чтобы поддерживать водный баланс, и соблюдать режим сна. Также будет полезным отказаться от алкоголя и кофе или значительно снизить их потребление.

