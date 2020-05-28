Рекордный ливень затопил Майами (видео)
В некоторых районах спасатели эвакуировали людей из застрявших автомобилей.
На американский штат Флорида 26 мая обрушился сильный ливень.
В Черновцах внезапный ливень с градом подтопил десятки улиц города (фото, видео)
В Майами и других населенных пунктах округа Майами-Дейд (Хайалиа, Дорал, Майами-Спрингс) под водой оказались улицы и дороги, передает Stormnews со ссылкой на CBS Miami.
В некоторых районах спасатели эвакуировали людей из застрявших автомобилей, кто-то спасался на крышах машин.
Предупреждения о внезапном наводнении продолжались до поздней ночи 26 мая, а в некоторых местах подтопления сохранились и утром 27 мая. Метеорологи подвели итоги непогоды и выяснили, что в Майами этот ливень стал рекордным: здесь за день выпало 18,8 см осадков. Предыдущий максимум принадлежал 1905 году и составлял всего лишь 8,9 см.
Biscayne Boulevard and 123rd Street. Right now. Near Sans Souci area. More rain coming. FLASH FLOOD WARNING FOR MIAMI. THIS IS A DANGEROUS SITUATION. Considerable flash flooding developing; more rain coming. @NWSMiami#FLwxpic.twitter.com/LB16kfxnMH— Ariel Cohen (@BuckeyeTSTM) May 26, 2020
Напомним, в Одессе из-за сильного ливня подтоплен ряд улиц, ограничено движение общественного транспорта.
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