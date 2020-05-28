Рекордный ливень затопил Майами (видео)

12:56, 28 мая 2020
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В некоторых районах спасатели эвакуировали людей из застрявших автомобилей.

Рекордный ливень затопил Майами / twitter.com/HialeahFD
Рекордный ливень затопил Майами / twitter.com/HialeahFD

На американский штат Флорида 26 мая обрушился сильный ливень.

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В Майами и других населенных пунктах округа Майами-Дейд (Хайалиа, Дорал, Майами-Спрингс) под водой оказались улицы и дороги, передает Stormnews со ссылкой на CBS Miami.

В некоторых районах спасатели эвакуировали людей из застрявших автомобилей, кто-то спасался на крышах машин.

Предупреждения о внезапном наводнении продолжались до поздней ночи 26 мая, а в некоторых местах подтопления сохранились и утром 27 мая. Метеорологи подвели итоги непогоды и выяснили, что в Майами этот ливень стал рекордным: здесь за день выпало 18,8 см осадков. Предыдущий максимум принадлежал 1905 году и составлял всего лишь 8,9 см.

Напомним, в Одессе из-за сильного ливня подтоплен ряд улиц, ограничено движение общественного транспорта.

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Теги: #погода#ливень
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