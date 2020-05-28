Сильный ливень превратил улицы Одессы в реки (фото, видео)

Из-за подтопления не ходят трамваи.

Сильный ливень превратил улицы Одессы в реки / "Думская"

В Одессе из-за сильного ливня подтоплен ряд улиц, ограничено движение общественного транспорта.

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Как передает корреспондент УНИАН, в Одессе вечером 27 мая начался дождь, который сегодня утром перешел в сильный ливень.

В результате затоплены в "спальных" районах города многие межквартальные проезды и основные дороги.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сегодня с 6:00 до 9:00 в Одессе выпало 18 мм осадков в виде "залпового" ливня. Это привело к подтоплению улиц Приморской и Балковской. Отмечается, что сейчас работники коммунальных предприятий и служб проводят очищение ливневой канализации.

"Думская"

"Она не забита, однако ее пропускная способность не соответствует количеству осадков. Внутри кварталов "ливневки" чистят работники ЖКС, на дорогах - специалисты коммунального предприятия "Городские дороги". Привлечено 32 единицы техники", - сообщили в пресс-службе.

Из-за подтопления на улицах Балковской, Приморской, Химической и в направлении рыбного порта не работают или работают в сокращенном формате трамвайные маршруты №3,15, 18, 22,27, и троллейбусные маршруты №8, 10.

Кроме того, трамвай №20 из-за подтопления прекратил движение - на линию запущен автобус, который дублирует маршрут.

Напомним, в Черновцах внезапный ливень с градом 27 мая подтопил десятки улиц города.