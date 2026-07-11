Эйфелева башня и Лувр сократили график посещений: в чем причина

Подобные меры были введены всемирно известным музеем искусств Лувр и музеем д’Орсе.

Самые известные достопримечательности и музеи Парижа, в том числе Эйфелева башня, в которой будет собственный кинотеатр, на несколько дней перейдут на сокращенный график работы в связи с экстремальными температурами. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Отмечается, что 11 июля администрация Эйфелевой башни объявила, что в связи с крайне жаркой погодой во французской столице объект закроется для посетителей с 16 часов, тогда как обычно принимает туристов до полуночи. Такой режим работы продлится также в воскресенье.

Подобные меры ввели всемирно известный музей искусств Лувр и музей д’Орсе - первый в ближайшие дни, до понедельника включительно, будет закрываться в 16 часов, второй - в 17 часов до среды.

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Как пишет издание, туристы удивляются отсутствию кондиционеров в Париже.

Из-за жары Лувр закрылся, поэтому они посетят его утром в воскресенье.

"Последние два-три года в Румынии всё было так же, как и сегодня. Мы установили кондиционеры повсюду. Это не делает погоду более сносной, но позволяет нам создавать себе укрытия - в ресторанах, в автобусах", - рассказал один из них.

Жара в Европе

Стоит отметить, что в эти выходные во Франции начался пиковый период новой волны жары. В воскресенье местами в самые жаркие часы суток ожидается более 40–42 °C.

По меньшей мере 12 человек погибли в результате масштабного лесного пожара на юге Испании.

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