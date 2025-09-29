Октябрь начнется с довольно теплой погоды, а уже потом придет похолодание.

В октябре в Украине есть вероятность бабьего лета. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала синоптик Игорь Кибальчич.

По его прогнозу, в начале месяца ожидается теплая погода, а затем придет похолодание.

Кибальчич пояснил, что октябрь начнется с антициклона в северо-восточной части Европы, а также области пониженного давления над Балканским полуостровом и Адриатическим морем. Из-за противоборства этих двух образований в первую неделю октября в Украине будет наблюдаться тёплая и преимущественно сухая погода на фоне достаточно порывистого ветра.

Во второй декаде месяца, а это с 10 по 20 октября, среднняя температура сохранится на достаточно высоком для этой поры года уровне, несмотря на то, что облачность станет гуще и плотнее. В целом, по словам синоптика, начало октября и можно будет назвать бабьим летом:

"Можно сказать, что начало октября в большинстве областей Украины, с точки зрения погодных условий, будет соответствовать бабьему лету, особенно на Левобережье страны и в юго-западных областях".

Бабье лето в Украине

О том, что в октябре есть вероятность бабьего лета, говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее словам, это длительный период сухой, теплой и маловетреной погоды после периода похолодания осенью. Иногда бабье лето случается и в середине ноября.

