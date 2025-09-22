Обычно в Украине бывает три периода бабьего лета.

В октябре в Украине может быть бабье лето. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

Она поснила, что бабье лето - это длительный период сухой, теплой, маловетреной погоды после периода похолодания осенью. Поэтому, если осенью неделю светит солнце, есть небольшие облака, температура воздуха достаточно комфортная и нет сильного ветра, то это можно называться бабьим летом.

"По синоптической и календарной традиции оно бывает в октябре. Очень надеемся, что оно будет и в этом году, но говорить конкретно не можем, потому что повторяюсь, синоптики составляют прогнозы за 2-3 суток и тенденцию до 5-7", - рассказала Наталья Диденко.

По ее данным, бабье лето везде одинаковое, только есть различие в температуре. Например, в околокарпатских регионах днем может быть +18...+22 градуса, а в Николаевской или Херсонской области +25...+28.

"Но все равно, и там, и там теплая погода при условии солнца, отсутствия дождей и сильного ветра – это бабье лето", - резюмировала эксперт по погоде.

Бабье лето в Украине - что известно

Синоптик Наталья Диденко ранее рассказывала, что в Украине обычно можно наблюдать три периода бабьего лета. Первый, так называемое молодое бабье лето, стартует 28 августа и длится примерно до 11 сентября. Позже приходит второе бабье лето, а третье иногда выпадает уже на середину ноября.

