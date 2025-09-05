В ближайшее время будет сухо и тепло, хотя местами есть вероятность дождей.

В Украине продолжается бабье лето и в ближайшие дни погода существенно не будет меняться. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"На сколько видит глаз, в Украине в ближайшее время существенных изменений не предвидится. Будет доминировать антициклональный характер погоды", - говорит Наталья Диденко.

Она пояснила, что этот мощный антициклон будет блокировать поступление атлантической влаги на нашу территорию.

"Где-то какие-то дожди будут прорываться... а пока продолжается такое сухое бабье лето с солнцем и комфортной температурой воздуха", - резюмировала эксперт по погоде.

Бабье лето в Украине - что известно

Ранее Наталья Диденко рассказала, что обычно в Украине бывает три бабьих лета. Первое, молодое, начинается день 28 августа и длится до 11 сентября. Сейчас как раз это бабье лето и продолжается. Затем идет второе, а уже третье бабье лето может быть даже в середине ноября.

Синоптик уточнила, что термин бабье лето не является научным, а вот сам период является научным. Это фактически период теплой, сухой погоды. Он связан с устойчивым антициклоном, когда сухо, солнечно, ночи прохладные, а дни теплые.

"Поэтому, конечно, "бабье лето" обязательно будет. И, кстати, я так подозреваю, что как раз с 28 августа и по 11 сентября - это "бабье лето" у нас и будет", - сообщила эксперт по погоде.

