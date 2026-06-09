Азорский антициклон не может закрепиться над Европой: как это повлияет на погоду в Украине

Этот антициклон должен принести стабильную летнюю погоду.

В ближайшее время в Украине сохранится влажная погода с периодическими дождями. Об этом на своей странице в Facebook сообщил синоптик Виталий Постригань.

Он пояснил, что Азорский антициклон, который обычно приносит стабильное летнее тепло, пока не может в полной мере закрепиться над материком. Однако в среду и четверг, 10-11 июня, его влияние все же усилится. Это обеспечит преимущественно солнечную и сухую погоду. Дневная температура повысится до +27°...+29°, а ночи останутся комфортно-теплыми, +13°...+18°.

Однако такая погода продлится недолго. Уже в пятницу барическая впадина с северо-запада вновь откроет путь атлантической прохладе. Атмосферные фронты активизируются, поэтому вероятны более значительные дожди и грозы.

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"С пятницы почувствуем более свежий воздух, дожди не будут нас покидать", – резюмировал эксперт.

Дожди в Украине – что известно

О том, что дожди в Украине еще будут продолжаться, говорят и в Укргидрометцентре. По словам синоптиков, в ближайшие несколько суток погоду будут определять атмосферные фронты и влажный теплый воздух.

Ожидается, что 10 и 11 июня кратковременные дожди с грозами пройдут в западных, южных и восточных областях. 12 июня локальные кратковременные дожди распространятся уже почти на всю территорию Украины.

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