Дожди не покидают Украину: синоптики рассказали, где будет мокро

В ближайшие дни дожди в Украине будут чередоваться с погодой без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
По словам синоптиков, в ближайшие несколько суток погоду будут определять атмосферные фронты и влажный теплый воздух.
"Такая синоптическая ситуация будет способствовать активному развитию конвекции, особенно в дневные часы, что вызовет характерные и недлительные дожди", – пояснили в Укргидрометцентре.
В целом сегодня в Украине, кроме западных областей, будут выпадать кратковременные дожди с локальными грозами.
10 и 11 июня в дневные часы в западных, южных и восточных областях ожидаются кратковременные дожди с грозами. Однако во всех остальных областях ожидается погода без осадков.
В пятницу локальные кратковременные дожди распространятся почти на всю территорию Украины.
"Что касается температурного режима, то в течение этой недели он будет распространяться по территории Украины более равномерно. Поэтому ночью воздух будет охлаждаться до +13°...+18°. Зато дневные максимумы будут достигать +23°...+28°", – прогнозируют синоптики.
В Украину идет похолодание - что известно
В ближайшие дни в Украине сохранится по-летнему теплая погода, а в отдельных регионах температура будет подниматься до жарких значений. В то же время уже в конце недели синоптическая ситуация изменится, и в страну начнет поступать более прохладный воздух. Об этом сообщила известная синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в ближайшее время погоду будут определять влажные воздушные массы, поэтому во многих областях будут периодически проходить дожди. Несмотря на осадки, температурный фон останется высоким, особенно на юге и востоке страны, где местами будет ощущаться жара. Из-за повышенной влажности воздуха погода может казаться душной.
Однако такой летний характер погоды будет недолгим. По прогнозу эксперта, уже в конце недели в большинстве регионов Украины температура понизится.