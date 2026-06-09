Дожди не покидают Украину: синоптики рассказали, где будет мокро

12 июня кратковременные дожди охватят почти всю территорию нашей страны.

В ближайшие дни дожди в Украине будут чередоваться с погодой без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По словам синоптиков, в ближайшие несколько суток погоду будут определять атмосферные фронты и влажный теплый воздух.

"Такая синоптическая ситуация будет способствовать активному развитию конвекции, особенно в дневные часы, что вызовет характерные и недлительные дожди", – пояснили в Укргидрометцентре.

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В целом сегодня в Украине, кроме западных областей, будут выпадать кратковременные дожди с локальными грозами.

10 и 11 июня в дневные часы в западных, южных и восточных областях ожидаются кратковременные дожди с грозами. Однако во всех остальных областях ожидается погода без осадков.

В пятницу локальные кратковременные дожди распространятся почти на всю территорию Украины.

"Что касается температурного режима, то в течение этой недели он будет распространяться по территории Украины более равномерно. Поэтому ночью воздух будет охлаждаться до +13°...+18°. Зато дневные максимумы будут достигать +23°...+28°", – прогнозируют синоптики.

В Украину идет похолодание - что известно

В ближайшие дни в Украине сохранится по-летнему теплая погода, а в отдельных регионах температура будет подниматься до жарких значений. В то же время уже в конце недели синоптическая ситуация изменится, и в страну начнет поступать более прохладный воздух. Об этом сообщила известная синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в ближайшее время погоду будут определять влажные воздушные массы, поэтому во многих областях будут периодически проходить дожди. Несмотря на осадки, температурный фон останется высоким, особенно на юге и востоке страны, где местами будет ощущаться жара. Из-за повышенной влажности воздуха погода может казаться душной.

Однако такой летний характер погоды будет недолгим. По прогнозу эксперта, уже в конце недели в большинстве регионов Украины температура понизится.

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