Азорские острова пострадали от мощного шторма (видео)

Больше всего досталось муниципалитету Ангра-ду-Эроишму на острове Терсейра, передает Stormnews со ссылкой на Rádio Horizonte Açores.

Сильный ветер валил деревья, а проливной дождь привел к наводнениям. Бурные потоки подтопили дороги и дома, некоторые здания оказались повреждены.

Confirmam-se as previsões de mau tempo nos #Açores, as ribeiras correm com força na Ilha Terceira (São Bartolomeu), ameaçam galgar as margens. 16.06.2019 #FMA

? Telmo Dias pic.twitter.com/SWka6onTxS