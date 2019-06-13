В Китае из-за проливных дождей без электричества остались более 780 тысяч семей
Больше всего от непогоды пострадала провинция Гуандун.
В провинциях Гуандун и Гуйчжоу, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая из-за проливных дождей без электроэнергии остались 782 тыс. семей.
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Электричество удалось вернуть 94 проц. из них, сообщает Xinhua со ссылкой на электросетевую компанию China Southern Power Grid.
Больше всего от непогоды пострадала провинция Гуандун, где обесточенными оказались 448 тыс. семей.
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