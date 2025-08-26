Местами будут дожди, грозы и снижение температуры.

1 сентября в Украине не обойдется без дождей, ожидается снижение температуры. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказал Иван Семилит, синоптик отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра.

Отвечая на вопрос о погоде в Украине 1 сентября, он отметил, что в целом в этот день, согласно консультативному прогнозу, в северных и центральных областях ожидаются кратковременные дожди.

"И также в западных. Местами - с грозами. А вот на остальной территории - без осадков", - рассказал Семилит.

Видео дня

Дневные температурные максимумы на этой неделе сначала повысятся, впрочем 31 августа - 1 сентября, начиная с западных областей, снова ожидается снижение температуры - до +20°...+26°.

"Потому что там будет поступать циклон, который будет обусловливать эти дожди. Поэтому вместе с этим и снижение температуры", - отметил синоптик.

Погода в Украине меняется - прогноз на неделю

Как сообщал Погода УНИАН, на этой неделе украинцев ждет существенное изменение погоды. Так, ближайшие дни еще будут прохладными, впрочем уже с середины недели температура заметно повысится, а дожди оставят нашу страну.

Предполагается, что в отдельные дни столбики термометров даже снова покажут +30°...+35°.

Вас также могут заинтересовать новости: