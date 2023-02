Эти продукты нужно срочно исключить из рациона, если у женщины есть желание привести себя в форму.

Вопрос лишнего веса с годами становится только острее. Часто женщины после 40 лет недовольны своей фигурой. Бока и лишний вес образуются после родов, из-за не очень активного образа жизни, из-за неправильного питания, после пережитых стрессов, из-за проблем со сном. Причин, безусловно, огромное количество. Но стоит понимать, что 80% фигуры - это рацион.

Специалист по вопросам питания Лиза Р. Янг в интервью Eat This, Not That рассказала о простых продуктах, которые мешают женщине похудеть после 40 лет.

Ультра переработанные продукты

"У людей старше 40 лет метаболизм более замедленный. И крайне важно знать информацию о тех продуктах, которые вы употребляете, чтобы не есть слишком много ультра переработанных продуктов", - сказала Лиза.

Что же это за продукты? В этот перечень входят всевозможные снеки и чипсы, фастфуд, хлопья, полуфабрикаты и похожее. Снеки и чипсы можно заменить орехами, бобовыми или сухофруктами, а вместо фастфуда и полуфабрикатов - питаться полноценной домашней едой.

Фруктовые соки

Соки - еще один коварный пункт в рационе. Они, как правило, содержат большое количество сахара, поэтому даже незначительные количества оказывают свое влияние на организм.

"Хуже всего то, что фруктовые соки проходят обработку, которая удаляет клетчатку. Отсутствие клетчатки и присутствие сахара может вызвать резкий скачок уровня сахара в крови, что может привести к увеличению веса", - сказала диетолог.

Лучше заменить соки на охлажденные травяные чаи, воду с лимоном или свежевыжатые соки без добавления сахара.

Продукты с низким содержанием клетчатки

Хлеб, макароны, твердый сыр - это все дает ощущение сытости, однако на этом их польза заканчивается. Лиза Р. Янг говорит, что употреблять их нужно в умеренном количестве. Особенно хлеб и другие мучные продукты стоит урезать, чтобы скорее похудеть.

