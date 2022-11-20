По ее фото видно, как сильно изменилось ее тело, лицо и даже взгляд. Рассказываем, какие есть особенности быстрого похудения.

Многие женщины недовольны своим весом. Кто-то хочет сбросить всего пару килограммов, а у кого-то счет идет на десятки кг лишнего веса. Привести свое тело в идеальную форму возможно. Например, американка Ребекка Графтон весила более ста килограммов в 2014 году. Уже к 2016 году она избавилась от половины этого веса, создав красивую фигуру.

В одном из интервью Ребекка рассказала:

"Я не позволила страху остановить себя. Я начала с маленьких изменений, которые привели меня к первым результатам".

Когда девушка начала видеть результаты, мотивация только усиливалась. Первое, над чем Графтон поработала - это рацион. Она перешла на богатые белком продукты, подсчитывала калории, разнообразила меню.

Затем Ребекка впустила в свою жизнь спорт. Она начала бегать, что уже со временем позволило ей принимать участие в беговых марафонах. Эти меры позволили ей избавиться от 35 лишних килограммов за год!

"В старшей школе у меня всегда случалась истерика, когда на уроке физкультуры учитель заставлял нас бежать стометровку. И если бы кто-то тогда сказал мне, что я буду добровольно ходить в фитнес-клуб, чтобы заниматься на беговой дорожке, я бы просто покрутила пальцем у виска", - признавалась Ребекка.

Известно, что в 2022 году она родила двойню, после чего быстро начала приводить себя в прежнюю форму. Теперь она не стремится к активному похудению, а придерживается простых правил здорового образа жизни на постоянной основе.

Как похудение меняет внешность

Как можно увидеть на примере Ребекки, сбросив лишний вес, человек становится более жизнерадостным, активным и улыбчивым. Появляется мотивация заниматься больше, чтобы видеть еще более ошеломляющие результаты.

Также похудение влияет на стиль, так как человек, который находится в комфортном для себя состоянии, может позволить себе гораздо более разнообразный и смелый гардероб.

Как вес влияет на лицо

Многих интересует то, как меняется лицо, когда худеешь. В первую очередь при похудении черты лица становятся более четкими. Уходит массивный второй подбородок, а щеки и линии носа становятся более прямыми.

Как активно сбросить вес

Диетологи рекомендуют к вопросу похудения подходить ответственно и с умом. Например, если у человека есть какие-то болезни, нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

В первую очередь нужно корректировать свой рацион, как это сделала Ребекка. Оттуда нужно убрать сладкое и мучное, заменить вредную пищу на натуральные и максимально простые продукты.

Второе, но не менее важное, - это спорт. Его должно быть достаточно, а нагрузки должны быть регулярными. Если человек не любит заниматься спортом, или ранее никогда не делал ничего сложнее зарядки, то сегодня это не проблема. Есть огромное количество разнообразных секций и групп, где каждый найдет себе что-то по душе. Это может быть фитнес, бег, танцы и так далее.

Что если резко сбросить вес

Экстремальное похудение - это стресс для организма. Если оно и будет успешным, то этот вес может быстро вернуться. Именно поэтому врачи советуют подходить к избавлению от лишнего веса планомерно и рационально.

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