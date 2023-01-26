Эти способы помогут вам привести свое тело в порядок.

Диетолог Наталья Самойленко в интервью "Сніданку з 1+1" рассказала, что снижение употребления каллорий приводит в снижение веса. Например, вы можете уменьшить порцию еды, попрактиковать интервальное голодание или попробовать другие стратегии. Однако врачи все же рекомендуют индивидуальный подход в зависимости от вашего организма.

По словам Самойленко, людям с инсулинорезистентностью не подойдет частое питание маленькими порциями - проблемы будут только усугубляться. А вот людям с болезнями желудочно-кишечного тракта наоборот нужно питаться часто, но маленькими порциями.

Как заставить себя меньше кушать

В первую очередь, как говорит эксперт, нужно брать меньше тарелку: "Если вы возмете маленькую тарелку, то и размер еды будет восприниматься по-другому". Таким образом будет легче следить за размером порции. Также в тарелке всегда должны быть овощи.

Нельзя пропускать приемы еды и нельзя отвлекаться во время принятия пищи.

"Не пропускайте приемы еды, так как до следующего приема вы сильно проголодаетесь, и ваша проция будет намного больше", - добавила Самойленко.

Также диетолог сказала, что нужно заниматься спортом, постоянно двигаться.

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