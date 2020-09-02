Сара Сампайо показала новое фото.

Известная модель Сара Сампайо опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в обнаженном виде.

На теле девушки есть только черные маленькие трусики, которых практически не заметно. Так, звезда села на корточки и подогнула колени к груди. Таким образом она ее прикрыла.

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Автор: Диана Могилевич