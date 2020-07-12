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44-летняя Наталья Могилевская засветила грудь

15:58, 12 июля 2020
Звезды
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Певица показала грудь / фото instagram.com/nataliya_mogilevskaya

На кадрах певица предстала в черном купальнике, который подчеркнул ее грудь. А дополнил образ теннисный козырек, который сейчас в тренде.

Как сообщал УНИАН, Наталья Могилевская выпустила альбом.

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