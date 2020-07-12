44-летняя Наталья Могилевская засветила грудь

Певица открыла пляжный сезон.

Украинская певица Наталья Могилевская опубликовала в Instagram видео, где рассказала, что уже открыла пляжный сезон.

На кадрах певица предстала в черном купальнике, который подчеркнул ее грудь. А дополнил образ теннисный козырек, который сейчас в тренде.

Как сообщал УНИАН, Наталья Могилевская выпустила альбом.

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