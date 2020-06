Певица Наталья Могилевская выпустила альбом

Альбом «Любов - то велика сила” сегодня уже доступен в ITunes🔥 ПРЕМЬЕРА! ⠀ Это волшебная музыка для романтических свиданий. Я приглашаю вас провести свой летний вечер со мной... ⠀ Спасибо тебе Вадим Лисица @vadimlisa @_foxxstudios_ , за то что вдохновил меня и создал эту работу. За наше наслаждение и волшебство. Это особенная для нас работа. ⠀ Музыка, которую многие из вас полюбили с первой минуты прослушивания. Жизнь показала, что взрослею я, меняется глубина восприятия музыки, искусства, театра, кино, и вместе со мной взрослеете вы. ⠀ Спасибо Художественному руководителю Оркестра Александру Гарькавому @garkavyi_drummer , всем музыкантам и всей команде, которая работала над этим альбомом: ⠀ Огневец Александр @ognevets_family - аранжировки, фортепиано; Кистенев Николай @nikolajkistenov - Бас-гитара; Павлов Александр @alexpavlovguitar – Гитара; Аду Денис - Труба флюгель; Павелко Виктор @viktor_pavelko_jazzsax - саксофоны, флейта; Анатолий Шмаргун @anatoly_shmargun - Перкуссия; Гарькавый Александр – барабаны; Поль Солонар @polsolonar – фортепиано (Покохала Ballad); Владимир Письменный – Гитара (Покохала Ballad); Марина Чабанова - бэк вокал; Наталия Могилевская – вокал. ⠀ Запись оркестра – Лисица Вадим, Александр Садовец Студия “На Хаті рекордс” @nahatirecords ; Запись вокала - Лисица Вадим FOXXSTUDIOS; Сведение, мастеринг – Лисица Вадим FOXXSTUDIOS; Продюсеры – Лисица Вадим, Наталия Могилевская; Идея – Валентин Коваль, Лисица Вадим, Jazz fm. ⠀ Скачивайте, слушайте ЕР #ЛюбовТоВеликаСила и пишите в комментариях, какой трек из мини-альбома понравился вам больше всего? Ps. Активная ссылка в шапке профиля ☝🏻 #могилевская #натальямогилевская #легендаалексеевна #новыйальбом #любовтовеликасила #премьера #music #jazz

A post shared by Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) on Jun 22, 2020 at 10:08am PDT