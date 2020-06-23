Певица Наталья Могилевская выпустила альбом

Альбом называется "Любов - то велика сила".

Украинская певица Наталья Могилевская выпустила новый альбом "Любов - то велика сила". С сегодняшнего дня он уже доступен в ITunes.

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По словам звезды, в новом альбоме собрана волшебная музыка для романтических свиданий.

"Музыка, которую многие из вас полюбили с первой минуты прослушивания. Жизнь показала, что взрослею я, меняется глубина восприятия музыки, искусства, театра, кино, и вместе со мной взрослеете вы", - написала Могилевская.

Как сообщал УНИАН, ранее группа Mozgi представила новый эмоциональный клип.

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