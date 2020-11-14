Концерт Бумбокс во Львове прервали - полиция назвала причину / Настя Абрамец, Facebook

Правоохранители остановили проведение концерта украинской группы "Бумбокс" во Львове 13 ноября, потому что организаторы не позаботились о соблюдении карантинных ограничений.

Фото из выступления группы в Facebook опубликовала львовянка Настя Абрамец.

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Концертный зал был полностью набит людьми, хотя накануне организаторы события убеждали в соблюдении всех противоэпидемических мероприятий. Зрители слушали музыкантов без защитных масок в тесном помещении.

Как сообщают в отделе коммуникации ГУНП во Львовской области, концерт в связи с карантинными нарушениями остановили. На организатора составили админпротокол по статье о нарушении правил карантина людей. Ему грозит штраф от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

lv.npu.gov.ua

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Автор: Яна Ставская