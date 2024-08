Политик использовал известную песню коллектива во время предвыборного митинга.

Знаменитая шведская группа ABBA запретила кандидату в президенты США Дональду Трампу использовать их хиты в рамках предвыборной кампании. Такое решение музыканты приняли после того, как политик использовал песню коллектива во время своего предвыборного митинга.

Трамп во время митинга в Миннесоте, США, включил песню "The Winner Takes It All" ABBA, чем намекнул на свою будущую победу. Однако такой поступок возмутил участников группы, и они запретили Дональду использовать их песни.

Как пишет Svenska Dagbladet, в тот день под "The Winner Takes It All" подпевало 8000 американцев. Именно благодаря им коллектив узнал о незаконном использовании хита. Более того, на экране появился клип ABBA и слоган: "Make America Great Again", что в переводе означает "Сделаем Америку снова великой".

Артисты отреагировали на нарушение и запретили Трампу включать их контент на предвыборных митингах.

"Вместе с участниками группы ABBA мы обнаружили, что были выпущены видеоролики, в которых музыка ABBA использовалась на мероприятиях Трампа, и требуем, чтобы такое использование было немедленно снято и удалено", - говорилось в заявлении группы.

Как известно, кандидат в президенты США также без разрешения использовал в своей предвыборной кампании композиции Селин Дион, Брюса Спрингстина, Рианны, Rolling Stones, Оззи Осборна и Нила Янга.

Напомним, ранее Трамп незаконно использовал хит Foo Fighters в предвыборной кампании. Участники группы придумали, как отомстить кандидату в президенты США.

