Участники группы придумали, как отомстить кандидату в президенты США.

В США продолжается предвыборная гонка. Один из кандидатов на пост президента Америки Дональд Трамп использует любые средства, чтобы победить на выборах. На этот раз он использовал хит американской рок-группы Foo Fighters во время предвыборного митинга.

Как сообщает издание CNN, в субботу, 23 августа, в штате Аризона состоялся предвыборный митинг Трампа. После выступления кандидата в президенты в зале включилась песня "My Hero" Foo Fighters.

Команда политика незаконно использовала трек коллектива в предвыборной кампании. Стоит указать, что группа уже не первая, чем песни без разрешения использует Трамп. Ранее на его митингах звучали композиции Рианны, Rolling Stones, Queen и Оззи Осборна.

Один из музыкантов из Foo Fighters отметил, что группа не давала согласия на использование их хита.

"У Foo Fighters не спрашивали разрешения, и если бы спрашивали, они бы его не дали", - подчеркнули артисты.

За наглость Трампа знаменитости решили отомстить ему. В частности, они планируют подарить роялти за использование композиции на предвыборную кампанию соперницы Дональда - Камалы Харрис.

Что известно о Foo Fighters

Foo Fighters был основан в 1994 году Дэйвом Гролом - бывшим ударником легендарной группы Nirvana. После смерти Курта Кобейна, фронтмена Nirvana, Грол решил создать собственный музыкальный проект.

Foo Fighters стали известными благодаря хитам "Everlong," "My Hero," "Learn to Fly," "The Pretender". Они выпустили много успешных альбомов и получили многочисленные награды, в частности несколько премий "Грэмми".

Напомним, ранее Дональд Трамп незаконно использовал хит Селин Дион в предвыборной кампании. Певица прокомментировала поступок кандидата в президенты США в своих соцсетях.

