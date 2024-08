Певица прокомментировала поступок кандидата в президенты США в своих соцсетях.

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп незаконно использовал песню легендарной канадской певицы Селин Дион в своей предвыборной компании. Исполнительница возмущена действиями политика.

Как известно, сейчас в Америке готовятся к выборам. Трамп, чтобы стать лидером страны, использует любые методы. В частности, он без разрешения на своем митинге в Бозмене попросил включить видео, на котором Селин Дион исполняла свой хит "My Heart Will Go On". Песня является саундтреком к фильму "Титаник". В сети распространили ролик с этого дня.

Артистка отреагировала на поступок Дональда и возмутилась его дерзостью. Она не понимает, почему Трамп выбрал именно эту композицию, и как он мог без разрешения использовать песню в предвыборной кампании.

"Команда управления Селин Дион и ее лейбл узнали о несанкционированном использовании видео, записи, музыкального исполнения и образа Селин Дион на митинге Трампа в Монтане. Никоим образом это использование не является санкционированным, и Селин Дион не поддерживает такое или подобное использование", - написали представители Дион в своем Twitter.

Сам кандидат в президенты и его команда пока никак не прокомментировали свой поступок.

Напомним, ранее Селин Дион выступила на открытии Олимпийских игр и поразила образом.

