Телеведущий Дмитрий Танкович примет участие в "Танцах со звездами"

Танкович принял эстафету от Славы Каминской.

Украинский телеведущий Дмитрий Танкович примет участие в новом сезоне шоу "Танцы со звездами".

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Он принял эстафету от певицы Славы Каминской и передал ее рэперше Alyona Alyona и известному дизайнеру Andre Tan. Примут ли они участие в шоу пока неизвестно.

"Слава Каминская, ну что я тебе сделал? Посмотри на меня. Ну куда человеку с таким жизненным багажом (животом, - УНИАН)? Вы мне в жизни партнершу не найдете", - сказал Танкович.

Как сообщал УНИАН, названо имя партнера экс-"виагры" Санты Димопулос в шоу "Танцы со звездами".

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