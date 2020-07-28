Телеведущий Дмитрий Танкович примет участие в "Танцах со звездами"
17:22, 28 июля 2020Звезды
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Танкович принял эстафету от Славы Каминской.
Танкович будет танцевать в шоу / instagram.com/tankovichd
Украинский телеведущий Дмитрий Танкович примет участие в новом сезоне шоу "Танцы со звездами".
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Он принял эстафету от певицы Славы Каминской и передал ее рэперше Alyona Alyona и известному дизайнеру Andre Tan. Примут ли они участие в шоу пока неизвестно.
"Слава Каминская, ну что я тебе сделал? Посмотри на меня. Ну куда человеку с таким жизненным багажом (животом, - УНИАН)? Вы мне в жизни партнершу не найдете", - сказал Танкович.
Как сообщал УНИАН, названо имя партнера экс-"виагры" Санты Димопулос в шоу "Танцы со звездами".
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