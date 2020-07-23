Названо имя партнера экс-"виагры" Санты Димопулос в шоу "Танцы со звездами"
Экс-"виагра" Санта Димопулос согласилась принять участие в шоу "Танцы со звездами".
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Она составит конкуренцию другим звездам вместе с хореографом Максимом Леоновым. По словам девушки, ей достался самый лучший партнер.
"Для меня это вызов, соревнование, в первую очередь, с собой! И я обещаю, что мы сделаем всё возможное, чтобы показать красивые, техничные и незабываемые танцы. Но без вашей поддержки никак", - написала Санта.
Как же я жду этот сезон 🔥🔥🔥 ⠀ Сбылась моя мечта – участвовать в самом красивом шоу @tanci1plus1 #танціззірками 💃🏻 Пазл сложился и с партнером, он у меня самый лучший @maksleonov_official ✨ Для меня это вызов, соревнование, в первую очередь, с собой! И я обещаю, что мы сделаем всё возможное, чтобы показать красивые, техничные и незабываемые танцы 😍 Но без вашей поддержки никак ❤️❤️❤️ Спасибо команда мечты @zavaduk @1plus1_ua @olgaslon ✨
Как сообщал УНИАН, Оля Полякова и "экс-виагра" поссорились в соцсетях из-за Зеленского.
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