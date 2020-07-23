Названо имя партнера экс-"виагры" Санты Димопулос в шоу "Танцы со звездами"

Партнером Санты стал танцор Максим Леонов.

Экс-"виагра" Санта Димопулос согласилась принять участие в шоу "Танцы со звездами".

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Она составит конкуренцию другим звездам вместе с хореографом Максимом Леоновым. По словам девушки, ей достался самый лучший партнер.

"Для меня это вызов, соревнование, в первую очередь, с собой! И я обещаю, что мы сделаем всё возможное, чтобы показать красивые, техничные и незабываемые танцы. Но без вашей поддержки никак", - написала Санта.

Как сообщал УНИАН, Оля Полякова и "экс-виагра" поссорились в соцсетях из-за Зеленского.

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