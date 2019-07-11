"Возбуждайте": 46-летня российская певица полностью разделась и вспомнила цирковое прошлое (фото)
13:46, 11 июля 2019Звезды
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По словам Королевой, вдохновил ее на такой смелый поступок скандальный пост ее коллеги по цеху Светланы Лободы.
Голая Наташа Королева продемонстрировала стойку на руках / фото УНИАН
Российская певица украинского происхождения Наташа Королева решила удивить своих поклонников, раздевшись до гола и приняв стойку на руках.
Певица запечатлела это на фото и выложила его в свой Instagram. По словам Королевой, вдохновил ее на такой смелый поступок скандальный пост ее коллеги по цеху Светланы Лободы, в котором она украла фото у известной блогерши Nude Yoga Girl.
фото instagram.com/koroleva__star
"Сегодня утром меня так впечатлил пост Светы! В свои "ягодные" 46 я психанула, вспомнила своё цирковое прошлое, а тут - скандал! Девчонки, не ссорьтесь! Вы - богини! Вы - прекрасны! И мир прекрасен! Удивляйте, творите, стимулируйте, возбуждайте!", - написала Королева.
Комментарии под фото певица скрыла.
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