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Лобода украла интимное фото у известной блогерши, выдав ее за себя

13:28, 10 июля 2019
Звезды
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Лобода выдала себя за известную блогершу / фото instagram.com/lobodaofficial

В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором якобы она стоит на голове на пирсе.

"Встала в позу. В Нижнем Новгороде я встану на сцене", - подписала фото артистка.

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Многие подписчики подмены не заметили и начали расхваливать Лободу: "Света! Это нереально ! Нереально красиво!", "Богиня", "Прекрасно, эстетично и совсем не пошло", "Ни фига себе!!! Света жжёт", "Свет, ну ты даешь".

Однако нашлись и те, кто понял, что на фото не Лобода. Оказалось, что певица украла фото у известной блогерши Nude Yoga Girl, у которой более 900 тысяч подписчиков. Девушка анонимно выкладывает свои обнаженные фото, на которых она позирует в разных асанах их йоги, при этом ее лицо всегда скрыто.

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Главная проблема даже не в том, что Лобода опубликовала у себя в профиле чужое фото, а в том, что она нигде не отметила автора, нарушив  таким образом авторские права Nude Yoga Girl.

Как сообщал УНИАН, Светлана Лобода показала милое семейное фото.

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Теги: #Светлана Лобода