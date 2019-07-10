Лобода украла интимное фото у известной блогерши, выдав ее за себя

Многие подписчики подмены не заметили и начали расхваливать Лободу.

Украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас живет и активно выступает в России, выдала себя за известную блогершу.

В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором якобы она стоит на голове на пирсе.

"Встала в позу. В Нижнем Новгороде я встану на сцене", - подписала фото артистка.

Многие подписчики подмены не заметили и начали расхваливать Лободу: "Света! Это нереально ! Нереально красиво!", "Богиня", "Прекрасно, эстетично и совсем не пошло", "Ни фига себе!!! Света жжёт", "Свет, ну ты даешь".

Однако нашлись и те, кто понял, что на фото не Лобода. Оказалось, что певица украла фото у известной блогерши Nude Yoga Girl, у которой более 900 тысяч подписчиков. Девушка анонимно выкладывает свои обнаженные фото, на которых она позирует в разных асанах их йоги, при этом ее лицо всегда скрыто.

Главная проблема даже не в том, что Лобода опубликовала у себя в профиле чужое фото, а в том, что она нигде не отметила автора, нарушив таким образом авторские права Nude Yoga Girl.

Как сообщал УНИАН, Светлана Лобода показала милое семейное фото.