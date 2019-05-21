"Как из немецкого кино": Седокова завела сеть, показав пышную грудь крупным планом (фото)

Снимок вызвал бурную и неоднозначную реакцию у подписчиков Седоковой.

Украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова вновь завела сеть откровенным фото.

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В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором она нежится на солнце у бассейна в купальнике, еле прикрывающем ее пышные формы.

Снимок вызвал бурную и неоднозначную реакцию у подписчиков Седоковой. Многим фото понравилось, но некоторые сочли его чересчур откровенным и напоминающим кадры из фильмов для взрослых.

"Ракурс, извините Анна, из самых известных запрещенных фильмов", "Прям как из немецкого кино", "Мамасита", "Иди оденься", "Женщина - огонь", "Сочная девочка", "Очень сексуальная фотография получилась", "Хороша", - пишут в комментариях под фото.

Как сообщал УНИАН, ранее Седокова в полупрозрачных лосинах "засветила" ягодицы на камеру.

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