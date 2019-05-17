Седокова в полупрозрачных лосинах засветила ягодицы на камеру (видео)

Певица надела для выступления весьма откровенный и провокативный наряд.

Украинская певица, уже долгое время выступающая в России, Анна Седокова, поделилась в сети новым роликом, который был снят во время ее выступления.

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Видео размещено на ее странице в Instagram.

При этом певица надела весьма откровенный и провокационный наряд.

Девушка облачилась в полупрозрачный леопардовый комбинезон, сквозь который можно было лего рассмотреть ее ягодицы.

Как сообщал УНИАН, сбежавшая в РФ украинская певица вернулась в Киев.

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