Седокова в полупрозрачных лосинах засветила ягодицы на камеру (видео)
07:01, 17 мая 2019Звезды
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Певица надела для выступления весьма откровенный и провокативный наряд.
Украинская певица, уже долгое время выступающая в России, Анна Седокова, поделилась в сети новым роликом, который был снят во время ее выступления.
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Видео размещено на ее странице в Instagram.
При этом певица надела весьма откровенный и провокационный наряд.
Девушка облачилась в полупрозрачный леопардовый комбинезон, сквозь который можно было лего рассмотреть ее ягодицы.
Как сообщал УНИАН, сбежавшая в РФ украинская певица вернулась в Киев.
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