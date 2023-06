Певица предстала в откровенных образах.

Украинка Таня Муиньо сняла для известной певицы Doja Cat провокационный клип. Для видео на песню Attention звезда появилась в кадре практически полностью обнаженной.

В клипе Doja Cat гуляет по улицам Лос-Анджелеса. Она встречается с недовольством и агрессией. В тексте песни указано, что певица знала, на что она пошла, когда обнажилась перед публикой и стала уязвимой.

Премьера клипа сегодня ночью состоялась на YouTube. Учитывая то, что Doja Cat не анонсировала его в Instagram, он собрал немало просмотров. Клип посмотрели уже почти 800 тысяч человек.

В комментариях пользователи пишут, что их впечатлила новая работа Муиньо и песня Doja Cat. Певицу "засыпали" комплиментами, а клипмейкера хвалят за качественную "картинку" и интересный сюжет. Фанаты пишут:

"Зрелище завораживает, энергия заряжает. Она продолжает раздвигать границы и создавать невероятную музыку"

"Фантастика, на это действительно приятно смотреть"

"Смотрел, затаив дыхание, это нечто".

Doja Cat Attention - клип Тани Муиньо

Кто такая Таня Муиньо

Украинская клипмейкер родом из Одессы работает с мировыми звездами. Она снимала клип для певца Lil Nas X и его скандальной песни Montero (Call Me By Your Name). Эта работа была признана лучшей на MTV Video Music Awards 2021.

Также украинка снимала клипы для Foals, The Weeknd и Post Malone, Бритни Спирс и Элтона Джона, а также Сэма Смита. Осенью 2022 года Муиньо во второй раз номинировали на "Грэмми".

