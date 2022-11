Таня Муиньо снимает клипы для мировых звезд.

Украинского клипмейкера Таню Муиньо вновь номинировали на престижную музыкальную премию "Грэмми". Она может получить награду в номинации "Лучшее музыкальное видео" за клип, снятый для Гарри Стайлза на песню "As it Was".

Известно, что клип вышел в начале полномасштабного российского вторжения. За 7 месяцев ролик собрал 360 миллионов просмотров на YouTube.

Известно, что клипы Тани набирают десятки миллионов просмотров на YouTube. Рекордсменом является клип на песню "Тролль" ("Время и Стекло"), который собрал более 170 000 000 просмотров.

Кроме того, Муиньо снимает клипы не только для украинских звезд. В ее портфолио есть работы над клипами для американской певицы Кэтти Перри, британских инди-рокеров Foals, Бритни Спирс и Элтона Джона.

Также Муиньо является победительницей в номинации "Клипмейкер года" по версии M1 Music Awards (2018).

Напомним, ранее украинец Никита Кузьменко получил награду на премии MTV Video Music Awards 2022 за лучшую операторскую работу. Он работал в команде режиссера Таню Муиньо во время съемок клипа Гарри Стайлса.

