Таня Муиньо сделала видео на песню легендарных артистов Hold Me Closer.

Известная украинская клипмейкер Таня Муиньо сняла видео для новой песни Бритни Спирс и Элтона Джона. Артисты записали песню Hold Me Closer, а теперь их хит получил клип. Примечательно, что в кадре часто можно заметить танцоров в желто-голубых костюмах.

Новый клип уже представлен на официальном YouTube-канале Элтона Джона.

"Это потрясающее танцевальное видео на песню Hold Me Closer, снятое в Мексике режиссером Таней Муиньо, прекрасно передает неизмеримое чувство близости, которого так не хватает миру из-за суматохи и хаоса недавнего времени", - указано в описании к видео.

Бритни Спирс и Элтон Джон не снимались в этом клипе. На видео представлены танцоры, некоторые из которых были в костюмах цвета флага Украины. Многие комментаторы отметили, что так Муиньо и, возможно даже Спирс и Джон, могли передать миру "послание" и напомнить о полномасштабном вторжении РФ в Украину.

Сама Таня Муиньо прокомментировала видео так:

"Переходя к этому видео, я знала, что у зрителей и фанатов будет много эмоциональных ожиданий. С такой ответственностью я должна был сделать что-то другое и неожиданное. Танец должен был быть дальновидным, чтобы удивить и заставить Элтона и Бритни гордиться".

Новый хит Бритни Спирс: что известно о возрождении карьеры певицы

Напомним, в конце августа стало известно, что Бритни Спирс выпустила первый за пять лет трек. Она его записала вместе с Элтоном Джоном.

За месяц до этого Бритни Спирс по-новому спела Baby One More Time и поразила фанов. Звезда удивила не только оригинальным исполнением, она откровенно рассказала, как ее родственники-тираны годами над ней издевались.

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