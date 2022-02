Британские инди-рокеры готовят новый альбом Life Is Yours, клип создавался для сингла "2am" .

Британские инди-рокеры Foals готовят седьмой альбом и уже скоро хотят порадовать фанатов рейв-роком. Для их новой песни "2am" украинка Таня Муиньо уже сняла клип в Киеве.

Об этом музыканты рассказали в интервью NME.

Гитарист Foals Яннис Филиппакис и его коллеги совсем недавно вернулись из Киева. Там группа снималась для нового клипа. Видео режиссировала украинка Таня Муиньо, которая создавала клипы для Lil Nas X, Cardi B, The Weeknd и Lizzo.

По словам музыкантов, они переживали из-за того, что клип может не получиться. Они даже хотели отказаться от идеи создания видео. Группа не сразу решилась снимать сцены вечеринок и веселья в Киеве, на фоне возможного вторжения РФ в Украину.

"Это было немного сюрреалистично. Несколько недель назад нам пришлось позвонить по поводу того, стоит ли отказаться от идеи поехать туда на съемки. Мы как бы рисковали, и все было хорошо, но было ощущение, что все идет наперекосяк", - признался гитарист.

Однако все переживания остались в прошлом. Музыканты все-таки отправились в Киев и поработали с Таней Муиньо. Когда именно Foals представит клип и новую песню - пока что не сообщается. Однако известно, что релиз седьмого альбома намечен на лето 2022 года.

Напомним, недавно снятый Таней Муиньо скандальный клип для песни Montero (Call Me by Your Name) номинировали на American Music Awards.

Вас также могут заинтересовать новости: