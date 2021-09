Снятый украинкой клип признан лучшим на MTV Video Music Awards 2021

Работа Тани Муиньо на песню Montero (Call Me By Your Name) от Lil Nas X получила главную видеопремию года.

Клип на песню Montero (Call Me By Your Name) американского рэп-исполнителя Lil Nas X (Монтеро Ламар Хилл) признан лучшим на церемонии награждения MTV Video Music Awards 2021 (MTV VMA 2021). Церемония награждения и концерт прошли в Нью-Йорке в ночь на 13 сентября по киевскому времени. Читайте также"Взрыв мозга": новый клип для Cardi B и Lizzo от украинки Тани Муиньо взбудоражил сетьПримечательно, что видео сняла украинский клипмейкер Таня Муиньо. Ее работа также завоевала награду за "Лучшую режиссуру". Всего ролик боролся в пяти номинациях, три других - это "Лучшее видео с социальным подтекстом", "Лучшая работа художника-постановщика" и "Лучшие визуальные эффекты". На YouTube клип набрал уже более 346,7 млн просмотров и вызвал в сети немалые споры - одни увидели в провокационной работе Муиньо пропаганду сатанизма и ЛГБТ, а другие - социальный подтекст и символизм. Также за главную награду премии MTV VMA 2021 боролись такие поп-звезды со своими работами: Doja Cat - Kiss me More;

Эд Ширан - Bad Habits;

The Weeknd - Save Your Tears;

Cardi B и Megan Thee Stallion - WAP;

DJ Khaled и Drake - Popstar. Напомним, что этим летом к 40-летию MTV эксперты представили 100 лучших музыкальных клипов всех времен. В список попали современные хиты разных жанров и песни из прошлого, уже ставшие легендарными. Автор: Станислав Кожемякин

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter