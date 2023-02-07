Пара выглядит очень счастливой.

Дочь американского рэпера Эминема выходит замуж за своего возлюбленного спустя семь лет отношений. Они познакомились еще в университете, а сейчас решили узаконить свои отношения.

Как сообщила Хэйли Джейд Скотт на своей странице в Instagram, любимый Эван Макклинток сделал ей предложение 4 февраля. Мужчина встал на одно колено на террасе и протянул Хэйли обручальное кольцо. Конечно же, она сразу сказала "да".

"Случайный результат выходных. 2.04.23. Я люблю тебя, Эван", - подписала фото девушка.

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Затем они открыли шампанское и отпраздновали свою помолвку. Стоит отметить, что сам Эминем всегда хорошо отзывался о своем будущем зяте.

Кто такая Хэйли Джейд Скотт

Девушка - единственная родна дочь Эминема. Она появилась на свет, когда он был женат на Ким Скотт. С женщиной он расстался из-за ее наркотической зависимости. Также у рэпера есть еще две дочери, но они приемные.

Известно, что Хэйли - популярный блогер. Кроме того, она ведет подкаст Just a Little Shady.

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