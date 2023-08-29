Ранее скандальный политик заявил, что отдал бы России оккупированные украинские территории.

Рэпер Эминем требует, чтобы скандальный потенциальный кандидата в президенты США, мультимиллионер Вивек Рамасвами прекратил использовать его музыку во время предвыборной кампании.

Как сообщает The Telegraph, музыкальный лицензиар BMI, занимающийся защитой авторских прав, в письме от 23 августа сообщил Рамасвами, что больше не будет лицензировать музыку Эминема для использования во время предвыборной кампании политика от Республиканской партии.

"BMI получил сообщение от Маршалла Б. Мэтерс, III, более известного как Эминем. Он против использования кампанией Вивека Рамасвами музыкальных композиций Эминема и требует от BMI удалить все работы Эминема из соглашения", - говорится в письме.

Видео дня

В то же время представители предвыборной кампании Рамасвами объявили, что выполнят просьбу прекратить использование музыки Эминема.

Напомним, что Рамасвами активно пиарится на треках Эминема. Видео, на котором политик поет песню Эминема "Lose Yourself" на ярмарке штата Айова, стало вирусным в сети.

Кто такой Вивек Рамасвами

Рамасвами - 38-летний бизнесмен без политического опыта. В последнее время он поднялся в рейтингах некоторых социологических исследований и назвал своих соперников "купленными и проплаченными".

Недавно потенциальный кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что признает оккупированные территории Украины российскими, а также закроет Украине путь в НАТО в случае победы. Он обещает обеспечить "мир" в Украине на условиях, которые называет выгодными для Штатов.

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