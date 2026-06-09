Вышел новый трейлер 'Созвездия Пса' от Ридли Скотта со звездой 'Эйфории'

В украинский прокат долгожданная картина выйдет 27 августа 2026 года.

Вышел новый трейлер постапокалиптического научно-фантастического фильма "Созвездие Пса" (The Dog Stars) от культового английского режиссера Ридли Скотта ("Чужой", "Бегущий по лезвию", "Тельма и Луиза", "Солдат Джейн", "Ганнибал", "Марсианин", "Последняя дуэль", "Дом Гуччи", "Наполеон", "Гладиатор II").

События фильма происходят в постапокалиптическом мире, в котором страшный вирус гриппа уничтожил большую часть человечества. Теперь молодой человек по имени Хиг, в прошлом пилот гражданской авиации, у которого болезнь унесла жизнь жены, должен объединиться с другими выжившими, чтобы спастись от банды бродячих мародеров, которых называют Жнецами.

Сюжет основан на одноименном романе 2012 года американского писателя Питера Хеллера, а под фильм его адаптировал американский сценарист Марк Смит ("Вакансия на жертву", "Мученицы", "Выживший", "Оверлорд", "Смерчи", сериалы "Первобытная Америка", "Неукротимый").

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Главную роль в фильме сыграл австралийский актер Джейкоб Элорди ("Присцилла", "Солтберн", "Франкенштейн", "Грозовой перевал", сериал "Эйфория").

Также в картине снялись Джош Бролин (франшиза "Мстители", "Старикам тут не место", "Сикарио", "Дэдпул 2", "Оружие", "Достать ножи: Проснись, мертвец"), Маргарет Кволли ("Однажды в Голливуде", "Субстанция", "Бедные-несчастные", "Наследник"), Гай Пирс ("Мементо", "Железный человек 3", "Прометей", "Бруталист"), Эллисон Дженни ("Красота по-американски", "Часы", "Джуно", "Прислуга", "Роузы") и Бенедикт Вонг ("Марсианин", "Доктор Стрэндж", "Оружие", сериал "Проблема трех тел").

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Kinomania Film Distribution, в украинский прокат долгожданная новинка выйдет 27 августа 2026 года.

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