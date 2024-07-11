Новые охотники за торнадо Дейзи Эдгар-Джонс и Глен Пауэлл: обзор фильма-катастрофы "Смерчи"

УНИАН делится впечатлениями о сиквеле фильма "Смерч" 1996 года.

11 июля 2024 года в украинский прокат вышел фильм-катастрофа "Смерчи" (Twisters) с новыми голливудскими звездами Дэйзи Эдгар-Джонс, Гленом Пауэллом и Энтони Рамосом в главных ролях. Каким получилось долгожданное продолжение нашумевшего остросюжетного экшна об охотниках на торнадо 90-х, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

Фильм-катастрофа "Смерч" (Twister) вышел в мае 1996 года и получил противоречивые оценки критиков – его ругали за сценарий, но хвалили за впечатляющие на тот момент спецэффекты (он даже получил две номинации на "Оскар" – за звук и визуальные эффекты). В то же время он стал настоящим хитом кинопроката, собрав почти 500 миллионов долларов при бюджете около 90 миллионов долларов.

В центре сюжета фильма были супруги-ученые на грани развода Джоанн "Джо" Хардинг (Хелен Хант) и Билл Хардинг (Билл Пэкстон), которые должны были выполнить последнюю миссию вместе – "скормить" страшному торнадо специальное устройство, которое помогло бы лучше исследовать это природное явление.

Снял первый фильм нидерландский режиссер Ян де Бонт, на счету которого также такие хиты, как боевик "Скорость" (1994) с Сандрой Буллок и приключенческий экшн "Лара Крофт расхитительница гробниц: Колыбель жизни" (2003) с Анджелиной Джоли.

Впервые серьезно о возможности продолжения фильма заговорили в 2020 году. На начальном этапе переговоры велись с Джозефом Косински ("Трон: Наследие", "Мир забвения", "Топ Ган: Меверик", "Спайдерхед"), который должен был стать сценаристом и режиссером фильма. Впрочем, в 2022 году он отошел от проекта, оставшись в титрах только как автор идеи фильма.

Еще в 2021 году интерес к работе над фильмом проявляла американская актриса Хелен Хант, сыгравшая главную роль в первом фильме – она хотела написать сценарий и снять сиквел, но студия ей отказала.

Вместо этого управление проектом передали Ли Айзек Чуну, который до этого больше работал в независимом кино. В частности, он снял номинированную на шесть "Оскаров" драму "Минари" 2020 года. Уже после этого он присоединился к работе над сериалами Disney+ из вселенной "Звездные войны" (один из эпизодов третьего сезона "Мандалорца" и отдельные эпизоды будущего Star Wars: Skeleton Crew).

О чем новый фильм

Сначала в прессе ходили спекуляции, что новые "Смерчи" станут прямым продолжением первого фильма. Впрочем, когда стало известно, что герои из первого фильма в сюжет не вернутся, начались разговоры, что главная героиня будет дочерью Джо и Билли Хардинг – но эти слухи тоже не оправдались.

В итоге из предыдущего фильма в новый перекочевала лишь знаменитая установка "Дороти", с помощью которой герои первого фильма запускали внутрь торнадо специальные датчики измерения – все остальное с ним никак не связано, так что перед походом на новые "Смерчи" фильм 1996 года пересматривать необязательно.

Итак, в центре сюжета нового фильма – бывшая охотница за смерчами Кейт Купер, которую преследуют воспоминания из прошлого о катастрофической встрече с торнадо во время учебы в колледже. Через пять лет после этой трагедии она живет в Нью-Йорке в полной безопасности и изучает модели торнадо только на мониторах компьютеров.

Впрочем, покой девушки нарушается, когда ее находит друг со студенческих времен Хави, который теперь работает над новой революционной системой слежения за торнадо и очень нуждается в особом чутье Кейт.

Уже на месте Кейт знакомится с харизматичным и безрассудным Тайлером Оуэнсом – суперзвездой социальных сетей, который вместе со своей неугомонной командой показывает подписчикам приключения охотников за торнадо.

Впрочем, на этот раз все идет не по плану: когда сезон смерчей усиливается до невиданных ранее масштабов, оказавшись на пути нескольких штормовых систем, Кейт, Тайлер и их команды вынуждены бороться не только за собственные жизни, но и должны спасти огромное количество беззащитных перед стихией людей.

Актеры и персонажи

Едва ли не самая сильная сторона новых "Смерчей" – актерский состав, ведь его создателям удалось собрать в кадре целую кучу новых звезд Голливуда, которые именно сейчас набирают бешеную популярность.

Роль Кейт Купер исполнила 26-летняя британская актриса Дэйзи Эдгар-Джонс, которая получила благосклонность критиков после выхода сериала BBC "Нормальные люди" 2021 года (ее партнером на экране тогда стал еще одна восходящая звезда – Пол Мескаль) и хоррора "Свежатина" 2022 года (где она сыграла вместе с Себастианом Стэном). Ну а популярность среди широкой аудитории девушке принесла главная роль в драматическом триллере "Там, где поют раки", вышедшем на экраны чуть позже в том же году.

Тем временем, образ харизматичного ковбоя Тайлера Оуэнса – настоящей девичьей мечты (красивого, умного, благородного и немного безрассудного) – воплотил 35-летний американец Глен Пауэлл, который в течение последнего года активно врывается в ряды голливудских секс-символов. Актер пробовал свои силы в кино еще с подросткового возраста в 2003 году, однако замечать его начали лишь после выхода сериала "Королевы крика" 2015-2016 годов. Настоящего же прорыва он достиг благодаря фильму "Топ Ган: Меверик" 2022 года, где он сыграл одного из будущих элитных пилотов, обучение которых доверили герою Тома Круза.

Собственно, во многом именно последнему Пауэлл обязан своим успехом – актер изначально претендовал на роль главного героя, однако когда на нее взяли Майлза Теллера, а Пауэллу предложили сыграть другого персонажа, последний отверг предложение из-за его примитивности, как он тогда полагал. Тогда Том Круз лично позвонил Пауэллу и убедил его принять предложение, пообещав ему возможность изменить персонажа под себя. К тому же Круз (который сам выполняет все трюки в своих фильмах и умеет управлять истребителем) убедил актера пройти обучение на пилота и получить соответствующую лицензию, взяв расходы за все это на себя.

В дальнейшем в карьере Пауэлла был еще один авиационный фильм – биографическая военная драма "Высший пилотаж" (2022) об американских пилотах времен Корейской войны, а также хитовая романтическая комедия "Люблю тебя ненавидеть", где его партнершей стала Сидни Суини. Закрепил успех актер назваленной критиками черной романтической комедией "Наемный убийца" (2023), премьера которого состоялась на прошлогоднем Венецианском кинофестивале. За последнюю роль он в этом году получил награду Голливудской ассоциации критиков в категории "Лучший актер".

Еще одну важную роль – давнего друга и коллеги главной героини Хави, которому придется сделать сложный моральный выбор – в фильме исполнил американский актер и певец Энтони Рамос, который прославился благодаря главной роли в фильме-мюзикле "Гамильтон" 2020 года и закрепил успех мюзиклом "На высотах Нью-Йорка" 2021 года. Кроме того, в 2023 году его можно было увидеть в блокбастере "Трансформеры: Время звероботов" и черной комедии "Дурные деньги".

Также на второстепенных ролях в фильме появились и другие молодые перспективные актеры, которые именно сейчас набирают немалую популярность – Дэрил Мак-Кормак (сериалы "Острые козырьки", "Колесо времени"), Кирнан Шипка (сериал "Леденящие душу приключения Сабрины"), Дэвид Коренсвет (сериал "Голливуд", будущий Кларк Кент в фильме "Супермен: Наследие"), Саша Лейн (сериалы "Локи", "Переполненная комната"), Кэти О'Брайан ("Человек-муравей и Оса: Квантомания", "Любовь, ложь и кровопролитие", сериал "Мандалорец"), Брэндон Переа ("Нет", сериал "ОА") и другие.

Реакция на фильм

Мировая премьера фильма состоялась 8 июля 2024 года в Лондоне, и первые отзывы о нем были скорее положительные. Критики хвалили актерскую игру Глена Пауэлла и Дейзи Эдгар-Джонс, отмечали мощную эмоциональную составляющую, однако некоторые все же упрекали фильм за то, что он не смог удивить зрителей съемками торнадо, которые и без этого можно увидеть в Интернете, и не принес ничего нового в жанр.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 75% одобрения от критиков. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 73 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Наш вердикт

"Смерчи" – это зрелищный фильм-катастрофа с харизматичными (и очень привлекательными) персонажами в исполнении талантливых актеров (которые выжали максимум), при этом делающий акцент на человечность и моральный аспект.

Сюжет фильма довольно прост и не несет чего-то нового в мировой кинематограф, но некоторые сценарные огрехи покрывает визуальная составляющая.

В конце концов, это вполне достойный летний фильм, за просмотром которого не грех переждать жару в прохладном зале кинотеатра и заодно отключение света (если, конечно, в вашем кинотеатре есть генератор).

Общая оценка – 7,5 из 10 баллов.

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Марина Григоренко