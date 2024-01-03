Исполнительница главной роли в фильме Кейли Спени на Венецианском кинофестивале получила Кубок Вольпи за лучшую женскую роль.

11 января 2024 года на экраны украинских кинотеатров выходит биографическая драма "Присцилла" (Priscilla), основанная на мемуарах "Элвис и я" единственной жены короля рок-н-ролла. Она рассказывает о противоречивых отношениях и скандальном разводе звездных супругов.

Сюжет фильма от режиссера Софии Копполы начинается со случайного знакомства 14-летней Присциллы Болье с уже известным на тот момент певцом Элвисом Пресли, который как раз проходил военную службу в Германии. Вскоре король рок-н-ролла окружает юную девушку вниманием, изысканными подарками... и стенами своего дворца, а сами они становятся главной парой Америки. Но чем обернется эта сладкая и беззаботная жизнь?

Накануне премьеры УНИАН совместно с кинокомпанией "Артхаус Трафик" собрали несколько интересных фактов о фильме, которые, возможно, убедят вас посмотреть его на большом экране.

Режиссер – София Коппола

Еще не так давно имя Софии Копполы было принято упоминать в прессе лишь рядом с именем ее знаменитого отца. Мол, этот режиссер – дочь знаменитого Фрэнсиса Форда Копполы – создателя "Крестного отца" и "Апокалипсиса сегодня". Но с течением времени режиссер вышла из тени своего предка, и теперь она известна именно как кинематографистка.

София Коппола наиболее запомнилась благодаря таким фильмам, как "Девственницы-самоубийцы" с Кирстен Данст и Джошем Хартнеттом, "Роковое искушение" с Николь Кидман, Колином Фарреллом и Кирстен Данст и "Мария-Антуанетта", опять же с Кирстен Данст.

В то же время, наибольшего успеха достигла ее драма "Трудности перевода" с Биллом Мюрреем и Скарлетт Йоханссон, за сценарий к которой Коппола получила премию "Оскар" и еще две номинации.

В главных ролях – новые звезды Голливуда

Присциллу Пресли на большом экране воплотила Кейли Спени ("Тихоокеанский рубеж: Восстание", "Плохие времена в Эль Рояле", "Колдовство: Наследие"). Она попала в проект по совету уже упомянутой выше Кирстен Данст – одной из любимых актрис режиссера. Обе актрисы вовлечены в предстоящий фильм "Гражданская война" от культовой студии А24 и режиссера Алекса Гарленда, и именно на съемочной площадке этой картины Данст заметила талант молодой коллеги.

На Венецианском кинофестивале, где состоялась премьера "Присциллы", Кейли Спени получила Кубок Вольпи за лучшую женскую роль. Актриса попала в список "30 до 30" от Forbes – перечень успешных людей до 30 лет, а также получила номинацию на "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в драматическом фильме.

Партнером актрисы на съемочной площадке стал австралиец Джейкоб Элорди, исполнивший роль Элвиса Пресли. Звезда сериала "Эйфория" в течение последнего года также принял участие в ряде заметных проектов – триллере "Солтберн" и драме "Сладкий восток". Кроме того, в 2023 году журнал GQ признал Элорди мужчиной года.

Визуальная безупречность, созданная профессионалами

Визуальный стиль – первое, что бросается в глаза зрителям. Яркие 60-е и 70-е здесь проявляются во всем: одежде, макияже, интерьерах. И за такую красивую картинку отвечала целая вереница мастеров.

Оператором выступил Филипп Ле Сурд – номинант премии "Оскар" за работу в картине "Великие мастера" Вонга Карвая. Зрители также могут вспомнить другие его знаковые фильмы: "Семь душ" с Уиллом Смитом и "Хороший год" Ридли Скотта с Расселом Кроу и Марион Котийяр. С Софией Копполой оператор сотрудничает тоже не впервые: он снимал ее "Последнюю каплю" и "Роковое искушение".

Художница-постановщица – Тамара Деверелл, известная сотрудничеством с режиссером Гильермо дель Торо, в частности, недавним сериалом от Netflix "Кабинет курьезов" и лентой "Аллея ужаса", за которую она получила номинацию на "Оскар".

Костюмы для фильма создала Стейси Баттат – уже постоянный дизайнер в фильмах Софии Копполы ("Элитное общество", "Роковое искушение", "Последняя капля"). Свадебное платье Присциллы Пресли специально для ленты воссоздали в модном доме Chanel.

Положительные отзывы и скандалы

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 6,7 балла из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 83% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 62% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты дали ему 79 баллов из 100, а широкая аудитория – 6,9 из 10, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

В конце 2023 года картина вошла в подборки лучших лент года от авторитетных мировых изданий, таких как Time, Associated Press, The New Yorker, Vogue, Harper's Bazaar и Elle.

Разумеется, не обошлось и без скандалов, ведь в отличие от мюзикла "Элвис" База Лурманна, который вышел в 2022 году и был своеобразной одой певцу, в ленте Копполы король рок-н-ролла представлен не в самом лучшем свете, что изрядно разозлило его фанатов.

Кроме того, единственная дочь Элвиса Пресли – Лиза Мари – незадолго до своей смерти жестко разнесла сценарий фильма – ее разозлило, как в нем был изображен ее отец.

Как бы там не было, но "Присцилла" стал первым фильмом, в котором в центре сюжета была именно жена легендарного певца, а не он сам. И да, в современном мире к их отношениям возникает много вопросов, ведь по факту за 14-летней девочкой ухаживал старший на 10 лет мужчина, а ее родители в конце концов дали на это согласие. Фильм охватывает более 10-летний период, в течение которого наивная девушка с еще несформированной психикой, опьяненная от внимания со стороны известного певца, в результате доходит до того, чтобы выйти из откровенно абьюзивных отношений.

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