'Грозовой перевал': обзор провокационной экранизации классики с Марго Робби и Джейкобом Элорди

УНИАН делится впечатлениями о долгожданной новинке от Эмиральд Финнелл.

12 февраля 2026 года в украинский прокат выходит новая экранизация классического готического романа английской писательницы Эмили Бронте "Грозовой перевал" (Wuthering Heights). Каким оказался этот смелый эксперимент от актрисы/режиссера Эмиральд Финнелл с Марго Робби и Джейкобом Элорди, читайте в обзоре УНИАН.

Немного о первоисточнике

"Грозовой перевал" – это единственный роман английской писательницы Эмили Бронте, выпущенный ею в 1847 году, в те времена, когда женщины скептически воспринимались литературным сообществом. Вместо этого сестры Бронте, все три писательницы – также были Шарлотта ("Джейн Эйр") и Энн ("Незнакомка из Уайлдфелл-Холла") – бросали вызов эпохе, правда, сначала свои стихи они публиковали под мужскими псевдонимами.

Сразу после выхода "Грозовой перевал" получил негативные отзывы – в частности, его критиковали за аморальность. Однако по мере того, как менялось общество, он получал все большее одобрение и со временем был отнесен к классике мировой литературы.

В центре сюжета романа, события которого происходили в конце 18 века в поместьях "Грозовой перевал" и "Гнездо дрозда", были запутанные многолетние отношения между двумя семьями – Эрншоу и Линтон, которые там проживали поколениями. Переломным стал момент, когда отец семьи Эрншоу привел домой цыганского мальчика, которого он назвал Хитклифом – это стало началом разрушения обеих семей и его самого.

О чем фильм

Фильм имеет существенные отличия от оригинала – в первую очередь из-за того, что он концентрируется в основном на разрушительных отношениях между дочерью семьи Эрншоу, Кэтрин, и Хитклифом, одновременно вообще выбрасывая из сюжета едва ли не самого важного для его развития персонажа из книги, брата Кэтрин – Хиндли. И, соответственно, нивелируя тему мести.

В фильме отец Эрншоу – разорившийся пьяница и азартный игрок, который в алкогольном угаре притащил домой бедного парня, тогда как в романе это было более осознанное благородное решение. И если в книге отец требовал, чтобы все в поместье относились к мальчику так же, как к его собственным детям, то в фильме парня сразу поставили на место "домашнего животного" и поселили на чердаке. Также в фильме отец регулярно издевался над ним, тогда как в книге до смерти владельца поместья Хитклиф жил счастливо. То есть уже была убрана сюжетная линия, которая стала драйвером слепой мести юноши семьям Эрншоу и Линтон – унижение и лишение любви всей жизни.

В то же время в фильме образ ревнивого Хиндли, который не мог смириться с тем, что отец и сестра были более привязаны к чужаку, заменили компаньонкой Кэтрин – внебрачной дочерью некого лорда, Нелли, которая жила в поместье Эрншоу. Впрочем, если Хиндли при первой же возможности после смерти отца превратил жизнь Хитклифа в ад, Нелли, наоборот, больше концентрировалась на пакостях Кэтрин, не без собственной выгоды.

Сама же Кэтрин в фильме – капризная, взбалмошная, легкомысленная и несколько истеричная. В экранизации персонажи Кэтрин и Хитклифа явно взрослее, чем в книге (там Хитклиф сбежал из дома в 16 лет, а Кэтрин вообще умерла в 19). То есть если в романе это первая наивная любовь подростков, то в фильме это слепая страсть, смешанная с холодным расчетом. Книжная романтичная Кэтрин выходит замуж за давнего ухажера-соседа Эдгара Линтона, ведь он действительно очаровывает ее своими манерами, несмотря на искреннюю любовь к Хитклифу, тогда как киношная Кэтрин больше очарована состоянием Эдгара, который к тому же является новым жителем окрестностей и, соответственно, не имел подростковых конфликтов с Хитклифом.

Более того, глядя на роскошную жизнь киношной Кэтрин с довольно благородным Эдгаром, собственно, не очень понимаешь, на что ей жаловаться. В конце концов, в отличие от книги, здесь у нее был выбор – и то, что из этого вышло, это исключительно ее ответственность, а все остальное – скорее капризы и пренебрежение чувствами других.

Ну и, пожалуй, самым интересным персонажным экспериментом в экранизации стала Изабель Линтон – в книге она была наивной сестрой Эдгара, а в фильме его эксцентричной подопечной. И если в книге это типичный персонаж-жертва, то в фильме она действительно может удивить зрителя.

Актерский состав

Конечно, одна из главных изюминок фильма – австралийский актерский дуэт Марго Робби ("Волк с Уолл-стрит", "Я, Тоня", "Отряд самоубийц", "Вавилон", "Барби") и Джейкоба Элорди ("Присцилла", "Солтберн", "Франкенштейн", сериал "Эйфория").

Оба молоды, талантливы и невероятно привлекательны, к тому же уже имеют в своем активе номинации на "Оскар" – у Робби за фильмы "Я, Тоня", "Сенсация" и "Барби", а у Элорди за "Франкенштейна".

В целом, их работа – одна из главных фишек "Грозового перевала", идеально дополненная потрясающими мрачными пейзажами и роскошью.

Кроме того, в фильме сыграли Шазад Латиф (сериал "Звездный путь: Дискавери"), Хонг Чау ("Кит", "Меню", "Город астероидов", "Виды доброты"), Элисон Оливер ("Солтберн", "Кровавый лидер", сериал "Задание") и Мартин Клунз ("Влюбленный Шекспир", "Кислотный дом", сериал "Доктор Мартин"), а восходящей звезде Овену Куперу (сериал "Переходный возраст") досталась роль юного Хитклифа.

О режиссере

Ну а решилась на такой смелый эксперимент Эмиральд Финнелл, дочь известного дизайнера ювелирных украшений Тео Финнелла (собственно, становится ясно, откуда у нее такое прекрасное чувство роскоши).

Она начинала свою карьеру в конце нулевых как актриса, в основном перебиваясь второстепенными ролями на телевидении. Наиболее заметные ее работы – сериалы "Зовите акушерку" и "Корона" (в последнем она играла роль жены британского короля Чарльза – Камиллы Паркер Боулз). Также у Финнелл были второстепенные роли в фильмах "Таинственный Альберт Ноббс", "Девушка из Дании" и "Барби".

В 2016 году она начала пробовать себя в качестве сценаристки, а в 2019 году уже работала над сериалом "Убивая Еву". В полнометражном метре как режиссер она дебютировала в 2020 году с провокационным триллером о мести "Девушка, подающая надежды", также выступив его сценаристкой и продюсеркой. Лента получила положительные отзывы критиков, а также пять номинаций на "Оскар" – и принесла Финнелл победу за лучший оригинальный сценарий.

В 2023 году режиссер громко вернулась с еще более провокационным чернокомедийным триллером "Солтберн", который вызвал большой общественный резонанс и также был тепло принят критиками.

Соответственно, зная смелый стиль Финнелл, на "Грозовой перевал" зрители и критики возлагали большие надежды.

Реакция на фильм

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 66% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 57 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

"Грозовой перевал" Эмиральд Финнелл, свободно адаптируя классическую историю Эмили Бронте с большой дозой плотской эротики и шикарной стилизации, может и не является произведением высокой литературы, но это визуально яркое удовольствие", – звучит консенсус критиков на Rotten Tomatoes.

Наш вердикт

"Грозовой перевал" от Эмиральд Финнелл – это довольно смелый эксперимент, который, впрочем, несмотря на сочную картинку, красивый талантливый актерский состав, современные элементы в одежде, модный саундтрек от поп-иконы Charli XCX, специфический юмор и отдельные интересные сюжетные решения, одновременно оказался довольно пустой историей, гораздо более примитивной, чем оригинал. Да, это красиво, в меру эротично и очень драматично, но без какой-либо глубины.

По факту, здесь история сведена к всеобъемлющей неконтролируемой страсти, а финал выглядит таким, что там просто не остается потенциала для всего того, что произошло после этого в классическом романе. Между тем, центральная тематика со слепой местью фактически вообще исключена – в конце Хитклифу просто некому мстить.

И в данном случае речь идет не об извечных спорах на тему, что лучше – книга или фильм? Экранизацию от Финнелл вполне можно было бы рассматривать как отдельную историю, лишь частично основанную на романе, и она бы имела полное право на существование – в конце концов, далеко не все знакомы с оригиналом. Например, две девушки в кинотеатре, которые явно пришли на романтическое кино к 14 февраля, искренне удивились, что "хэппи-энда не будет". Другое дело, что эта киноистория просто получилась очень поверхностной, а персонажи совсем не вызывают сочувствия.

Если же вам хочется посмотреть более приближенную к литературному первоисточнику адаптацию "Грозового перевала", то всегда можно вернуться к картине 1992 года с молодыми Рэйфом Файнсом и Жюльет Бинош.

Общая оценка – 6 из 10 баллов.

