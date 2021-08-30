Песня "Целовать тебя" стала настоящим экспериментом для группы.

Группа KAZKA презентовала новую песню "Целовать тебя" - трек стал главным саундтреком сериала "Моя любимая Страшко".

Песню опубликовали 30 августа на YouTube-канале коллектива.

Композиция продолжает историю и тему песни "Красивая сердцем", которую посвятили борьбе с буллингом и хейтом в соцсетях. Вместе с ней фронтвумен группы Александра Зарицкая запустила в Instagram челлендж, участники которого поделились своими историями травли и путями решения проблемы.

"Когда мы начали работу над заглавной песней сериала, у нашей команды родилось две композиции, которые вышли удивительно красивыми и транслировали эмоции главной героини. До какого-то момента мы не могли выбрать тот единственный трек, поэтому вместе с продюсерами сериала решили оставить оба. Если первая песня, "Красивая сердцем", о силе внутри каждого из нас, то "Целовать тебя" – история об уязвимом, но одновременно и самом сильном чувстве – любви. Любви к людям, окружающему миру и любимому человеку", – поделилась Александра Зарицкая.

"Целовать тебя" отличается от предыдущего репертуара группы - она звучит более широко и открыто. Поэтому для KAZKA это стало настоящим экспериментом.

Читайте такжеKAZKA выпустила клип, где устроила погром на свадьбе (видео)"Создание этой песни мы восприняли как челлендж. Обычно группа работает с совсем другим саундом, но несмотря на это мы, как нам кажется, не потеряли себя. По традиции при создании мелодии использовали украинские народные инструменты и музыкальные мотивы в современном прочтении", – добавила Зарицкая.

"Моя любимая Страшко": что известно о сериале

Сериал "Моя любимая Страшко" – адаптация всемирно известного колумбийского сериального формата "Betty la fea" или "Ugly Betty", который в свое время стал самой успешной теленовеллой в истории, покорившей более чем 180 стран мира.

Напомним, в апреле после длительной паузы у KAZKA вышла новая композиция "Мята".

Автор: Станислав Кожемякин