Украинская группа KAZKA после длительной паузы выпустила новую композицию под названием "Мята".
Читайте такжеKAZKA выпустила клип, где устроила погром на свадьбе (видео)Новый трек от KAZKA звучит как магия и поглощает, погружает в таинственный мир нимф и сон-травы, где посреди ночи блуждает потерянный огонек, а молнии рассекают лиловое небо пополам, а поцелуи прохладные, как мята, трава примялась и не в силах сопротивляться всепоглощающей силе любви.
"Эта песня очень особенная: она о сказочной девушке и ее первой влюбленности. Думаю, она понравится всем, независимо от возраста. Особенно накануне лета, ведь она очень свежая, под нее можно растворяться в танце и новых чувствах", — рассказывает солистка группы Саша Зарицкая.
Продюсер группы Юрий Никитин на своей странице в Facebook написал, что это первый сольный трек коллектива за последние полтора года.
Ранее солистка группы Александра Зарицкая на своей странице в Instagram опубликовала фото в образе эльфийки, вероятно, сделанное на съемках клипа на песню "Мята".
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