Телеканал "1+1" работает над драмеди "Моя любимая Страшко" - адаптацией всемирно известного колумбийского сериального формата "Betty la fea" или "Ugly Betty".

Украинская адаптация сериала будет отличаться от оригинального формата. Она покажет реалии современной жизни украинцев в большом городе, их проблемы и вызовы. В сериале поднимут вопросы моббинга (буллинг на работе), сексизма, объективации, общения в интернете и другие. Несмотря на то, что мир стремительно меняется, общество продолжает давать оценку человеку по его внешности.

Главная героиня сериала "Моя любимая Страшко" собственным примером покажет, что красота – это не только внешние данные, но и качества, которые следует распознать с первых минут – доброта, честность, умение сочувствовать, преданность. Мир меняется, а вместе с ним меняется и героиня.

Сегодня на экраны вышел тизер промо-ролика, в котором можно увидеть главную героиню, которая попытается сделать сердца зрителей и хейтеров немного мягче. Саундтреком к промо сериалу стала новая музыкальная композиция группы KAZKA "Красивая сердцем", релиз которой состоится совсем скоро.

"Главная героиня внешне отличается от общепринятых стандартов красоты, особенно, если мы говорим о людях, которые работают в бьюти индустрии. Несмотря на то, что ее не воспринимают, смеются из-за брекетов, очков, одежды, которая очень далека от модных тенденций, она остается верной себе и видит мир красивым", - комментируют создатели сериала.

Имя актрисы, которая сыграет главную героиню сериала, станет известно уже совсем скоро. Сейчас продолжаются съемки сериала, который выйдет на экраны в этом году.

Напомним, украиноязычный сериал расскажет о жизни девушки, которая устроилась на работу ассистентом директора крупной косметической компании Bon Visage. Попав в мир красивых и богатых, героиня чувствует себя неуютно, но она не из тех, кто бежит от вызовов. Она доказывает своим трудолюбием, что привлекательная внешность и модная одежда - это не главные качества в человеке. И даже ее босс начинает видеть в главной героине нечто большее, чем просто "серую мышку" помощницу.

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Автор: Диана Могилевич