Группа презентовала новую аудиороботу 11 июня.

Мегапопулярная группа KAZKA презентовал новую песню "Красивая сердцем", которая стала саундтреком к сериалу "Моя любимая Страшко". Он выйдет на канале "1+1".

Читайте такжеПоявились первые кадры с главной героиней сериала "Моя любимая Страшко"Новая аудиоработа опубликована на YouTube-канале музыкального коллектива.

"Красивая сердцем" – песня-эксперимент для группы, ведь здесь манера пения фронтвумен Александры Зарицкой отличается от привычного звучания, как и сама музыка. Слушатель сталкивается с совершенно новым форматом, но все это объединяет привычная гармония и звуки свирели Дмитрия Мазуряка", - говорится в описании к треку.

Сериал "Моя любимая Страшко" – адаптация всемирно известного колумбийского сериального формата "Betty la fea" или "Ugly Betty", который в свое время стал самой успешной теленовеллой в истории, покорившей более 180 стран мира.

Чем известна группа KAZKA

Ранее украинская группа KAZKA после длительной паузы выпустила новую композицию под названием "Мята". Новый трек звучит как магия и поглощает, погружает в таинственный мир нимф и сон-травы.

Бешеную популярность группа получила после выхода песни "Плакала" - она стала известной во всем мире.

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Автор: Ольга Робейко