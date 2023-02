Также зрителям показали рекламные ролики к фильмам "Человек-муравей и Оса: Квантомания" и "Трансформеры: Восстание зверей".

Во время главного спортивного события года в США Super Bowl 2023 – финальной игры сезона в профессиональном американском футболе, которая в этом году выпала на 13 февраля – традиционно представили трейлеры нескольких самых ожидаемых фильмов года. В этом году среди них были "Флэш", "Стражи Галактики 3" и "Индиана Джонс 5".

УНИАН собрал подборку самых интересных трейлеров, представленных на Супербоул 2023.

Флэш

The Flash (США, премьера 15 июня 2023 года)

Очередной супергеройский фильм из многострадальной расширенной киновселенной DC несколько раз оказывался под угрозой – то из-за внутренних распрей в компании, то из-за скандалов вокруг исполнителя главной роли Эзры Миллера, то из-за переформатирования DC Studios. Тем не менее, похоже, все проблемные вопросы удалось уладить, так что зрители все же смогут увидеть историю сверхбыстрого парня Барри Аллена на "большом экране".

13 февраля зрителям наконец представили трейлер нового "Флэша". Судя по представленному ролику, фильм расскажет историю происхождения супергероя Флэша, который после событий "Лиги справедливости" отправился в прошлое, чтобы спасти свою мать. Однако когда он вернулся в настоящее, то увидел, что его мать жива, но его друзья совсем другие и мир на грани разрушения. Теперь он должен все исправлять. Помочь ему в этом должны альтернативная версия Барри Аллена, два Бэтмэна – в исполнении Бена Аффлека и Майкла Китона, а также новая Супергерл в исполнении Саши Кэйлл ("Молодые и дерзкие"), которая впервые будет представлена во вселенной. Тем не менее, пока не известно, представит ли именно она этого персонажа и в будущем фильме "Супердевушка: Женщина завтрашнего дня", который недавно анонсировали новые руководители DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран.

Стражи Галактики 3

Guardians of the Galaxy Vol. 3 (США, премьера 4 мая 2023 года)

Лента станет последней для команды "Стражей Галактики" в рамках киновселенной Marvel, однако перед этим любимцев многих киноманов ждет еще одно опасное приключение. К своим ролям вернулись Крис Прэтт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель, Брэдли Купер, Карен Гиллан, Пом Клементьефф и Шон Ганн. Режиссером выступил Джеймс Ганн, для которого это, вероятно, будет последнее сотрудничество с Marvel – с ноября 2022 года он возглавляет их главного конкурента DC Studios.

В новом трейлере зрителям рассказали чуть больше о главных противниках героев в третьей части – Большом эволюционере (Чикуди Ивуджи, которого ранее можно было видеть в фильмах "Барри" и "Джон Уик 2"), ученого и создателя Ракеты, и Адама Уорлока (Уилл Поултер, который до этого играл в фильмах "Выживший", "Черное зеркало: Брандашмыг" и "Солнцестояние"), творение ученых из Суверена для уничтожения Стражей Галактики.

Индиана Джонс и реликвия судьбы

Indiana Jones and the Dial of Destiny (США, премьера 29 июня 2023 года)

Также зрителям представили новый проморолик к пятой части приключений знаменитого охотника за сокровищами Индианы Джонса в исполнении Харрисона Форда, который возвращается на "большие экраны" через 15 лет после выхода предыдущего фильма.

События нового фильма будут происходить в 1969 году в разгар космической гонки. Джонса беспокоит тот факт, что правительство США привлекло бывших нацистов, чтобы победить Советский Союз в соревновании за полет в космос. Тем временем Юрген Воллер (Мадс Миккельсен – "Еще по одной", "Ганнибал", "Доктор Стрэндж"), сотрудник NASA и бывший нацист, который участвовал в программе высадки на Луну, хочет сделать мир лучше, как он считает нужным. В этом ему будут помогать другие преданные нацисты, роли которых исполнили Томас Кречман ("Пианист", "Операция "Валькирия", "Мстители: Эра Альтрона") и Бойд Холбрук ("Нарко", "Песочный человек", "Логан"). Тем временем на стороне Джонса будут его крестная дочь Хелена Шоу (Фиби Воллер-Бридж с "Флибег"), а также персонажи Антонио Бандераса и Тоби Джонса ("Первый мститель").

Кроме того, во время Супербоула 2023 года показали новые трейлеры к фильмам "Крик 6", "Форсаж 10", "Подземелья и драконы: Честь воров", "65", "Эйр", "Джон Уик 4" и "Крид 3", большинство из которых уже были представлены чуть ранее.

Также зрителям показали рекламные ролики к фильмам "Человек-муравей и Оса: Квантомания" и "Трансформеры: Восстание зверей".

