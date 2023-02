В рамках первой фазы расширенной вселенной DC выпустят по пять фильмов и сериалов, независимо от них выйдут фильмы "Бэтмен 2" и "Джокер: Безумие на двоих".

Режиссер Джеймс Ганн ("Стражи галактики", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Миротворец") и его давний бизнес-партнер продюссер Питер Сафран, которые три месяца назад возглавили DC Studios, раскрыли первые десять проектов из своего масштабного плана по развитию киновселенной DC.

Как пишет Variety, на встрече с журналистами на студии Warner Bros 31 января Ганн и Сафран анонсировали первую часть первой главы DCU под названием "Боги и монстры", которая рассчитана до 2027 года.

Отмечается, что проекты в рамках нее самые разнообразные. Есть фильмы, основанные на выдающихся героях DC, в том числе ранее анонсированный фильм о Супермене, фильм о Бэтмене и Робине, сериал-приквел "Чудо-женщина" и детективный сериал "Зеленый фонарь". Также будет несколько проектов с менее известными персонажами, среди которых – Бустер Голд и Болотная тварь.

По словам Сафрана, они намерены создать в рамках DCU единую мультивселенную, способную конкурировать с вселенной Marvel Studios.

"Это первый раз, когда все, что связано с DC – кино, телевидение, игровое кино, анимация, игры – все централизовано под одним творческим видением, нашим с Джеймсом", – заявил он.

При этом они пока не назвали конкретных имен актеров и режиссеров, которые будут задействованы в будущих проектах, однако отметили, что они "очень близки" к подписанию по крайней мере нескольких. Исключение составляет Виола Дэвис, которая сыграет главную роль в сериале HBO Max "Уоллер" об аморальной, самонадеянной руководительнице А.Р.Г.У.С. Аманде Уоллер. Этот персонаж уже был задействан в двух фильмах "Отряд самоубийц" и сериале "Миротворец".

Кроме того, Сафран и Ганн оставили открытой дверь для Галь Гадот, Джейсона Момоа, Эзры Миллера и Закари Леви, чтобы они продолжили играть супергероев DC, таких как Чудо-женщина, Аквамен, Флэш и Шазам. Если же им не удастся достичь договоренностей, по их словам, на роли будут набирать новых актеров. В то же время Ганн еще раз повторил, что Генри Кавилл больше не будет Суперменом.

Как пишет издание, чтобы построить новую DCU, Ганн уже собирал на переговоры сценаристов Дрю Годдарда ("Марсианин"), Джереми Слейтера ("Лунный рыцарь"), Кристину Хобсон ("Флэш", "Бэтгерл"), Кристал Генри ("Хранители") и автора комиксов Тома Кинга ("Бэтмен", "Мистер Чудо"). Ганн указал, что по крайней мере некоторые из этих сценаристов продолжат работу над проектами DCU, в том числе Генри, который является со-шоураннером сериала "Уоллера".

При этом новые главы DC Studios отметили, что имеют план выпускать в рамках киновселенной примерно два фильма и два телесериала в год. Однако одновременно они не готовы жертвовать качеством ради соблюдения сроков – фильмы и сериалы не будут запущены в производство до тех пор, пока не будут готовы сценарии.

10 первых проектов в рамках киновселенной DC Джеймса Ганна

1. Фильм "Супермен: Наследие" (Superman: Legacy) сосредоточится на юных годах Кларка Кента, когда он будет балансировать между своим криптонским наследием и человеческим воспитанием. Сценарий напишет сам Джеймс Ганн, однако режиссер проекта пока неизвестен. Фильм должен выйти 11 июля 2025 года и ознаменует "старт DCU".

2. Фильм "Авторитеты" (The Authority) расскажет о сверхлюдях с далеко не идеалистическим подходом к спасению мира. Сценарий к проекту уже в расработке.

3. Фильм "Отважный и смелый" (The Brave and the Bold) расскажет о Бэтмене и Робине в версии Демиена Вейна (сына Брюса Вейна и Талии аль Гул). Он будет сниматься независимо от "Бетмена 2" Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном, с другим актером в главной роли.

4. Фильм "Супергерл: Женщина завтрашнего дня" (Supergirl: Woman of Tomorrow) посмотрит с новой стороны на кузину Супермена Кару Зор-Эл, которая одна из немногих выжила при уничтожении Криптона и также попала на Землю.

5. Фильм "Болотная тварь" (Swamp Thing) расскажет мрачную историю происхождения растения-гуманоида, способного оживлять любую растительную материю и конструировать из нее себе тело.

6. Анимационный сериал "Существа-коммандос" (Creature Commandos), сценаристом всех эпизодов к которому выступит Джеймс Ганна, расскажет о команде военных сверхлюдей, среди которых Ласка из "Отряда самоубийц" и отец Рика Флэга.

7. Сериал "Уоллер" (Waller) расскажет о директоре А.Р.Г.У.С. Аманде Уоллер, роль которой повторит Виола Дэвис. Также в сериале появятся персонажи из сериала "Миротворец", второй сезон которого пока поставили на паузу. Как и "Существа-коммандос", сериал "Уоллер" должен выйти перед фильмом "Супермен: Наследие".

8. Сериал "Фонари" (Lanterns), по словам Сафрана, будет супергеройской версией "Настоящего детектива". В центре сюжета окажутся два наиболее известных воплощения "Зеленого фонаря" Хэл Джордан и Джон Стюарт, которые вместе будут расследовать преступление.

9. Сериал "Потерянный рай" (Paradise Lost) в стиле "Игры престолов" расскажет об острове амазонок Темискира до рождения "Чудо-женщины".

10. Сериал "Бустер Голд" (Booster Gold) расскажет о персонаже, известном как Золотой Ускоритель, который получает свои силы из различных артефактов.

Отдельно от десяти вышеупомянутых проектов на 3 октября 2025 года запланирован выход фильма "Бэтмен 2" от режиссера Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном. Он будет брендирован как DC Elseworlds ("Иные миры DC"), куда войдут несколько проектов, несвязанных с основной киновселенной. Также под этим брендом 4 октября 2024 года выйдет фильм "Джокер: Безумие на двоих" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой. Кроме того, Мэтт Ривз работает над сериалом "Пингвин" с Колином Фарреллом, события которого развернутся между первой и второй частями "Бэтмена".

