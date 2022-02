"Властелин колец", "Доктор Стрэндж", "Лунный рыцарь" и не только: все трейлеры с Супербоул

В ночь с 13 на 14 февраля в перерывах Супербоул 2022 показали трейлеры многих ожидаемых далеко за пределами США киносериальных новинок. Среди них – первый трейлер сериала по "Властелину колец", новые ролики к марвеловским "Доктор Стрэндж 2" и "Лунный рыцарь", а также первый взгляд на новый хоррор от Джордана Пила и еще много интересного. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Финал Национальной футбольной лиги США, или же просто Супербоул, является знаковым событием не только для фанатов американского футбола, но и в целом всех тех, кто следит за миром развлечений далеко за пределами Штатов.

А все потому, что традиционно перерывы между таймами во время Супербоула заполняются трейлерами самых ожидаемых киносериальных новинок, рекламными роликами от звездных режиссеров с голливудскими легендами (например, в этом году был Арнольд Шварценеггер в образе греческого бога Зевса) и, наконец, выступлениями музыкальных топ-звезд.

УНИАН собрал трейлеры всех предстоящих киносериальных новинок, представленных во время Супербоул 2022 в ночь с 13 на 14 февраля.

Властелин колец: Кольца власти

Во-первых, на Супербоул представили первый трейлер предстоящего сериала "Властелин колец: Кольца власти" (The Lord of the Rings: The Rings of Power) по мотивам произведений Джона Р. Р. Толкина. Действие сериала будет происходить за тысячи лет до событий трилогий "Хоббит" и "Властелин колец" и охватит все главные события этого периода: выковку Колец власти, восхождение Саурона, эпическую историю Нуменора, а также последний альянс эльфов и людей.

Судя по трейлеру, зрителей ждет проект, который сможет потягаться по размаху натурных съемок и декораций с его полнометражными предшественниками авторства Питера Джексона. Также зрителям обещают большее расовое разнообразие персонажей, что, впрочем, понравилось не всем. Ждет зрителей и возвращение нескольких персонажей из ранних фильмов, в частности, эльфов Эльронда и Галадриэль, правда, в исполнении новых актеров.

Премьера сериала запланирвоана на 2 сентября 2022 года на Amazon Prime Video.

Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия

Также на Супербоул показали новый, еще более мрачный трейлер предстоящего супергеройского фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" (Doctor Strange in the Multiverse of Madness). События второго сольного фильма о мастере мистических искусст докторе Стивене Стрэндже (Бенедикт Камбербэтч) разворачиватся после прошлогоднего "Человек-паук: Нет пути домой".

Из трейлера уже ясно, что попытки Стрэнджа изменить ход истории с помощью магии в предыдущих фильмах имели плачевные последствия, окончательно разрушив границы между разными вселенными. И теперь главным врагом станет альтернативная версия персонажа Доктора Стрэнджа, с которой зрители уже могли познакомиться в анимационном сериале "Что, если...?", вышедшем на экраны летом 2021 года.

В новом трейлере зрителям показали чуточку больше "злого Стрэнджа", чуточку больше Ванды (Элизабет Олсен), которая продолжает овладевать силой, которую она в себе открыла в сериале "Ванда/Вижн" (2021), а также подробнее остановились на новом персонаже Америка Чавес, также известной как Мисс Америка, в исполнении актрисы Сочил Гомес. Также, по слухам, в фильме должен появиться Патрик Стюарт в роли Профессора Икс, известного по этой роли в фильмах из серии "Люди Икс". Неужели, долгожданному кросс-оверу быть?!

В украинский прокат фильм должен выйти 5 мая 2022 года.

Лунный рыцарь

Еще одна долгожданная новинка от Marvel, новый тизер которой показали на Супербоул – сериал "Лунный рыцарь" (Moon Knight) с Оскаром Айзеком в главной роли, который, по словам боссов киногиганта, должен наряду с новым "Доктором Стрэнджем" оказаться намного мрачнее и брутальнее предыдущих работ в рамках киновселенной.

Персонаж Лунный рыцарь будет представлен впервые в рамках киновселенной Marvel 30 марта 2022 года на Disney+. В центре сюжета сериала – бывший морской пехотинец США Марк Спектор с диссоциативным расстройством личности, который, оказавшись на грани смерти, становится проводником египетского бога Луны Хонсу.

Судя по уже представленным промо-материалам, в сериале зрителям покажут минимум две "человеческие ипостаси" главного героя – самого Спектора и скромного сотрудника сувенирного магазина Стивена Гранта, страдающего от провалов в памяти и воспоминаний о другой жизни. Также в фильме будет показан сам Лунный рыцарь и еще одно его супергеройское альтер-эго Мистер Найт.

Кроме того, в качестве антогониста в фильме появится персонаж Артура Хэрроу – лидера секты, который поощряет Спектора принять его внутреннюю тьму. Его роль исполнит Итан Хоук.

Также "Лунный рыцарь" стал одним из последних проектов французского актера Гаспара Ульеля, который трагически погиб во время катания на лыжах в январе 2022 года. В сериале актер исполнил роль злодея Антона Могарта / Полуночного человека.

Нет / Nope

Еще один сюрприз от Супербоула – научно-фантастический фильм ужасов "Нет" (Nope) режиссера, сценариста и продюсера Джордана Пила, которій до этого снял успешные хорроры "Прочь" и "Мы".

Главную роль в фильме исполнит Дэниел Калуя – звезда фильмов "Прочь", "Иуда и черный мессия" и "Черная пантера". Также в фильме снялись актриса и певица Кеке Палмер, звезда "Минари" и "Ходячих мертвецов" Стивен Ен и звезда "Эйфории" Барби Феррейра.

Сюжет фильма пока что толком не раскрывается, да и трейлер проясняет немногое. Однако ясно одно – будет мрачно и опять о black power.

В прокат фильм должен выйти 22 июля 2022 года.

Мир Юрского периода 3: Доминион

Также на "Супербоул" показали трейлер предстоящего научно-фантастического фильма "Мир Юрского периода 3: Доминион" (Jurassic World: Dominion), который, правда, уже был доступен онлайн с прошлой пятницы.

События нового фильма будут разворачиваться через некоторое время после предыдущей части, в мире, где огромные рептилии теперь живут бок о бок с людьми. После событий 2018 года динозавры стали распространены в диких местах, окружающих города по всему миру. Древние ящеры и современные люди пытаются сосуществовать в одной эко-системе, и порой это приводит к фатальным последствиям.

Известно, что к своим ролям вернутся актеры из первых двух частей новой трилогии "Мир Юрского периода" – Крис Прэтт и Брайс Даллас Ховард. Также в фильме появятся актеры из оригинального "Парка Юрского периода" – Сэм Нилл, Джефф Голдблюм и Лора Дерн. Среди новичков франшизы – Омар Си ("1+1", "Люпен").

В украинский прокат фильм выйдет 9 июня 2022 года.

Соник 2

Кроме того, в перерывах между играми Супербоул показали новый тизер приключенческой комедии "Соник 2" (Sonic the Hedgehog 2). На этот раз забавному сверхскоростному ежику Сонику придется объединиться с лисенком Тейлзом, чтобы отправиться в кругосветное путешествие и найти бесценный изумруд, в котором заключены силы, способные уничтожать целые цивилизации, до того, как он попадет в плохие руки. То есть к злодейскому доктору Роботнику в исполнении Джима Керри. На этот раз с ним заодно будет загадочный напарник Наклз.

В прокат фильм выйдет 8 апреля 2022 года.

Затерянный город

Еще на Супербоул показали трейлер романтического комедийного боевика "Затерянный город" (The Lost City) с Сандрой Буллок, Ченнингом Татумом и Дэниэлом Рэдклиффом.

Фильм расскажет о писательнице приключенческих романов, привыкшей жить в экзотических местах, которую похищает эксцентричный миллионер. Спасать ее решит мужчина-модель, послуживший праобразом главного героя ее книг.

В прокат фильм выйдет 25 марта 2022 года.

Превью фильмов Netflix и DC на 2022 год

Также во время Супероул показали компиляцию киноновинок, которые должны выйти на стриминговом сервисе Netflix в 2022 году. Среди них – "Серый человек", "Достать ножи 2", "Проект "Адам", "Энола Холмс 2" и многое другое. Впрочем, зрители уже могли видеть эту подборку 10 дней назад.

Помимо этого зрителям показали одним роликом тизеры фильмов, которые выйдут на экраны в этом году в рамках киновселенной DC – "Бэтмен", "Черный Адам", "Флэш" и "Аквамен и Затерянное королевство".

Марина Григоренко