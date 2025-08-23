Рассказываем, какие банки с консервацией можно переворачивать, а какие - нет.

Многие украинцы делают на зиму консервацию, заготавливая салаты, варенья, компоты, маринованные, соленые овощи, а также мясные и рыбные консервы.

Для этого используются разные типы крышек. После закручивания банки обычно переворачивают. Однако с некоторыми так делать категорически нельзя.

Мы разобрались, нужно ли переворачивать консервацию на самом деле.

Почему нужно переворачивать банки после закрутки

Опытные хозяйки переворачивают только те банки, которые закрываются специальным ключом. Для них используются крышки с уплотняющей резинкой.

Особенность такой консервации в том, что воздух из-за теплого содержимого банки может начать сильно давить на крышку. Переворачивание емкости снижает это давление и позволяет содержимому равномерно остыть. Так крышка не деформируется в процессе.

Кроме того, это считается дополнительной стерилизацией, ведь сначала горячий салат, джем или компот покрывает только часть банки, а после переворачивания - всю остальную поверхность.

Затем консервацию укутывают и оставляют остывать. На это уходить около трех-четырех дней. Потом "закрутки" переворачивают и убирают на хранение.

Неопытные хозяйки часто задаются вопросом, можно ли не переворачивать банки при консервации. Оказалось, что - да. Это важное правило, когда используются винтовые крышки.

Почему нельзя переворачивать банки с винтовыми крышками

Винтовые крышки (другое название "твист-офф") в последние годы становятся все популярнее, ведь для них не нужен закаточный ключ. С их помощью можно плотно закрыть банку, не давая воздуху проникнуть внутрь. Хотя производители часто указывают, что консервацию с этими крышками нельзя переворачивать, далеко не каждый ознакамливается с инструкцией на этикетке.

Причина кроется в полимерном покрытии крышки. После закручивания оно расширяется и герметично закрывает банку. Когда "закрутка" остывает, внутри возникает вакуум. Именно из-за него при открытии банки с крышкой "твист-офф" можно услышать тихий хлопок.

Если же консервацию перевернуть, то полимерное покрытие может пострадать и возрастет риск "взрыва". Внутри возникнет избыточное давление.

Запомнив, можно ли переворачивать банки с закручивающимися крышками, вы забудете о том, что консервация способна "взорваться".

