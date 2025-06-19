Лента сочетает авантюрный жух и актерское мастерство лучшей европейской актрисы последних лет.

26 июня 2025 года в украинский прокат выходит немецкая криминальная комедия "Два к одному" (Zwei zu eins), впервые показанная нашей публике во время прошлогоднего фестиваля "Новое немецкое кино".

Лента рассказывает о бессмысленном ограблении, которое стало возможным только в Германии на рубеже эпох. И хотя сюжет кажется абсурдным, в его основе лежит вполне реальная история с мешками денег, заброшенной шахтой и бывшими марками ГДР.

УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" собрали шесть интересных фактов о фильме, который сочетает дух приключения, авантюры и актерское мастерство лучшей европейской актрисы последних лет.

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Основан на правде, которая звучит как вымысел

В 2001 году в немецком городке Гальберштадт обнаружили банкноты ГДР, которые должны были быть уничтожены. Их нашли коллекционеры, а позже выяснилось: шахты, где захоронили миллионы "мертвых" марок, были ограблены. Именно это дело и стало основой для сценария фильма.

"Два к одному" – не о шансах, а о курсе обмена

Формула "два к одному" была реальным курсом обмена восточногерманских марок на западногерманские после объединения. Герои фильма решают провернуть свою аферу, пока эти деньги хоть что-то стоят. Выглядит безумно, только если это не мешки наличных.

В главной роли – Сандра Гюллер

Звезда "Анатомии падения" и "Зоны интереса", номинантка на "Оскар" и лучшая актриса Европы 2023 года на этот раз играет роль не в привычной для себя драме, а в криминальной комедии. Ее героиня – бухгалтер, которая, казалось бы, точно должна была бы быть в стороне от ограбления. Однако, кто как не бухгалтер, лучше всего посчитает деньги.

Партнерами Гюллер на съемочной площадке стали Макс Римельт ("Берлинский синдром", сериал "Восьмое чувство") и Рональд Церфельд ("Феникс", сериал "Вавилон-Берлин").

В режиссерском кресле – актриса Натия Брункхорст

Натия Брункхорст прославилась в 16 лет главной ролью в фильме "Я Кристина", основанном на биографической книге о юной девочке, жизнь которой сломали наркотики. Теперь она снимает фильм о другом "падении" – в соблазн легких денег и временной безнравственности. Кстати, в "Два к одному" она также сыграла эпизодическую роль.

Международное признание

Мировая премьера фильма состоялась на Мюнхенском кинофестивале. Далее – фестиваль в Чикаго, а также положительные рецензии от Screen International, Kurier и Zeit. "Беззаботная комедия с душой", "ограбление, которое могло произойти только в Германии", – так описывают ленту критики.

Идеальный фильм на лето

Сама режиссер описывает "Два к одному" как сочетание "летнего кино, фильма-ограбления и комедии". И действительно: здесь и дерзость, и юмор, и меланхолия переходного времени – того самого лета 1990 года, когда будущее еще не началось, а прошлое не успело исчезнуть.

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